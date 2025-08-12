La Capital | La Región | proyectil

Sorpresivo hallazgo de un proyectil de la Primera Guerra Mundial en Granadero Baigorria

Se trató de un Shrapnel, un proyectil de 75 milímetros en franco deterioro que carece de material explosivo, según explicaron desde la Brigada de Explosivos

12 de agosto 2025 · 15:06hs
Shrapel

Shrapel, un proyectil de la Primera Guerra Mundial, hallado en Baigorria.

Un vecino de Granadero Baigorria encontró un proyectil de la Primera Guerra Mundial mientras socavaba un pozo en el patio de su casa. Se trató de un Shrapnel, un proyectil de 75 milímetros en franco deterioro que carece de material explosivo, según explicaron desde la Brigada de Explosivos de la Unidad Regional II de Policía.

Eran alrededor de las 16.30 del pasado sábado cuando un vecino de la vecina localidad encontró el proyectil en el interior de su casa, ubicada en Canning al 1000, del barrio Martín Fierro.

Ante la sorpresa, optó por llamar al 911 y desde allí derivaron la denuncia al departamento especializado en este tipo de materiales explosivos.

Un proyecil temible

"Tiene un poder intimidatorio para los ojos inexpertos, pero en principio carece de material explosivo. Por eso, cada vez que se encuentran estos elementos, pedimos autorización a la Fiscalía para poder utilizarlo como práctica, investigación y destinarlo luego a un museo interno", precisó la jefa de la sección Explosivos, Georgina Wilke, en relación al hallazgo.

Comentó que al llegar al lugar observó que se trataba de una material explosivo "muy antiguo, de la primera guerra mundial, totalmente corroído y en franco deterioro", al tiempo que aseguró que "carece de carga explosiva".

Un proyectil de la Primera Guerra Mundial

Wilke señaló en El Tres TV que este tipo de hallazgos se debe a que "hay mucha gente que lo utiliza de manera ornamental y muchas veces lo descarta en algún lado hasta que otra persona lo encuentra, como ocurrió en este caso".

Se trató efectivamente de un Shrapnel, un proyectil de 75 milímetros de artillería terrestre, creado por el ejército británico en el siglo XIX. Se estima que cada proyectil tenía hasta 270 balines de plomo alojados en su interior.

>>Leer más: Detonaron una bomba de la Segunda Guerra frente a un casa familia en Alemania

La especialista evaluó que esa zona solía ser frecuente este tipo de maniobras o prácticas por la cercanía con la Fábrica de Armas ubicada en Fray Luis Beltrán.

"Muchas veces, en plena bajante del río, nos encontramos con material de ejercicio en todo lo que representa la vera del Paraná", confirmó.

Por otra parte, señaló que ante cualquier inquietud o hallazgo de un material explosivo de similares características, se debe llamar de inmediato al 911 y desde allí toma intervención la sección Explosivos de la Unidad Regional II.

Noticias relacionadas
Desde el municipio destacaron que el proyecto no solo apunta a brindar entretenimiento de calidad, sino también a fomentar el turismo local y generar nuevas oportunidades para emprendedores del sector gastronómico y cultural. 

El cine 4D más innovador de la región toma forma en el Puerto de las Infancias

El vuelco del camión se produjo en la ruta que conecta Casilda con Carcarañá.

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá

Actualmente, ya hay 170 partidas inmobiliarias en el distrito de Ybarlucea con restricción hídrica, lo que representa 16,5 kilómetros cuadrados afectados.

Ybarlucea paralizó, en forma preventiva, las obras de desarrollos inmobiliarios para realizar controles

El policía fue internado en el Hospital Cullen tras haberse atrincherado.

Piden evaluación psicológica del policía santafesino imputado por intento de femicidio

Ver comentarios

Las más leídas

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Lo último

Messi concejal: un imitador del jugador será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

Messi concejal: un imitador del jugador será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario

La compañía área canceló todos sus vuelos y le ofreció varias alternativas a los pasajeros que iban a utilizar la terminal local entre septiembre y diciembre

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario
Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago
La Ciudad

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto: qué pasó con el blue en Rosario

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero
Policiales

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Crisis del tomate: caen 60% las ventas en el Mercado de Productores de Rosario
La Ciudad

Crisis del tomate: caen 60% las ventas en el Mercado de Productores de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Ovación
Un exentrenador de México frenó la rivalidad con Argentina: Ellos ni nos voltean a ver
Ovación

Un exentrenador de México frenó la "rivalidad" con Argentina: "Ellos ni nos voltean a ver"

Un exentrenador de México frenó la rivalidad con Argentina: Ellos ni nos voltean a ver

Un exentrenador de México frenó la "rivalidad" con Argentina: "Ellos ni nos voltean a ver"

Newells vuela a la ilusión: una sorpresa en el once de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Newell's vuela a la ilusión: una sorpresa en el once de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

El defensor de Central Facundo Mallo vuelve a estar en la mira de un equipo histórico de Brasil

El defensor de Central Facundo Mallo vuelve a estar en la mira de un equipo histórico de Brasil

Policiales
Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

La Ciudad
Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador
La Ciudad

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Menores ante la ley: un juez juvenil pide no actuar con populismo punitivista

Menores ante la ley: un juez juvenil pide "no actuar con populismo punitivista"

Muralistas pintarán un Museo a Cielo Abierto en barrio Alvear

Muralistas pintarán un Museo a Cielo Abierto en barrio Alvear

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación
La Ciudad

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan
La Región

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial
LA CIUDAD

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial

Comprar dólares en Naranja X, Mercado Pago y Ualá: ¿Qué billetera virtual conviene más?
Información General

Comprar dólares en Naranja X, Mercado Pago y Ualá: ¿Qué billetera virtual conviene más?

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión
Policiales

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo
LA CIUDAD

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá
LA REGION

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario
LA CIUDAD

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada
La Ciudad

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia
Información General

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado
Policiales

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Fin de la Ley de Nietos: ¿qué pasa con los turnos para obtener la ciudadanía española?
Información General

Fin de la Ley de Nietos: ¿qué pasa con los turnos para obtener la ciudadanía española?

Kulfas: Milei es un gran impulsor de la industria del resto del mundo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Kulfas: "Milei es un gran impulsor de la industria del resto del mundo"

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años
POLICIALES

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional
Ovación

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km
Información General

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal
Política

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"