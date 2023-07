"En cualquier momento me matan": el dramático anticipo de una joven vinculada al crimen

La tarde del 18 de abril pasado, Jorge Damián "Porteño" Camargo arreglaba la bicicleta de su novia, Daiana Becerra, cuando fue sorprendido por un sicario que lo mató a balazos. Su pareja, testigo del hecho, habló ante los medios y contó que el Porteño había muerto en sus brazos. En ese contexto también se comunicó con su ex pareja y padre de sus hijos, con quien tuvo un cruce de mensajes de WhatsApp relacionado a los chicos. "Conmigo corren peligro porque me quieren matar", le dijo ella. "Porque yo estuve al lado de Porteño cuando lo mataron y él se puso en el medio para que no me hagan nada y terminó muerto por culpa mía", agregó aunque no tuvo dudas de que el objetivo del ataque no había sido ella sino su pareja.