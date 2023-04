Acribillaron a tiros a un hombre mientras le arreglaba una bicicleta en Empalme Graneros

La víctima, que fue identificada como Jorge Damián Camargo, se encontraba en la casa de la novia poniéndole un parche a su bicicleta para que no vaya a buscar a sus hijos a la escuela caminando.

En ese sentido contó que un rato antes habían llevado "a los chicos a la escuela y cuando volvimos se puso a arreglar la bici. Me pidió un vaso de coca y cuando me di vuelta le dispararon. Sentí los disparo y cuando giré para ver qué había pasado venía arrastrándose y diciendo «mi amor me dieron». Se murió arriba mío".

Camargo es la segunda persona asesinada este martes, ya que en horas de la mañana un hombre de 42 años fue ultimado a balazos en inmediaciones de Estado de Israel y pasaje Maida, en barrio Saladillo.

Tras el violento episodio de la tarde de este martes personal policial acudió al lugar de los hechos y secuestró nueve vainas servidas.

Camargo se convirtió en la 93ª víctima fatal de un crimen en el departamento Rosario en lo que va de 2023.