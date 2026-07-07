Como nunca se lo vio, Messi quebró en llanto tras la remontada faraónica ante Egipto

El capitán de la selección argentina se mostró muy conmovido luego del silbatazo final que decretó el pasaje del equipo nacional a los cuartos de final

La selección argentina volvió a dar una muestra de carácter en el Mundial 2026 tras superar 3 a 2 a Egipto en Atlanta, por los octavos de final, y conseguir el pasaje a los cuartos. Más allá del resultado, los flashes se los llevó el capitán, Lionel Messi, quien se mostró muy emocionado tras el final del encuentro .

El equipo capitaneado por Lionel Messi sigue avanzando en la fase de eliminación directa con un objetivo claro: defender el título del mundo conseguido en Qatar.

Una vez terminado el partido, se mostró el desahogo de los jugadores pero las cámaras siguieron especialmente a Messi, que se mostró como pocas veces se lo vio en una cancha de fútbol.

El silbatazo final del árbitro francés François Letexier decretó que Argentina pasó a cuartos de final. Tras ese momento, todos los jugadores argentinos se desahogaron en el campo de juego, junto al cuerpo técnico, pero el que más sobresalió fue Messi, a quien se vio muy conmovido tras casi 100 minutos de juego cargados de tensión .

Cuándo juega Argentina los cuartos de final del Mundial 2026

La victoria ante Egipto dejó a Argentina entre los ocho mejores del torneo y abrió una nueva escala en su camino mundialista. Tras superar una instancia siempre incómoda, el seleccionado nacional ya conoce cuándo, dónde y contra quién podría jugar en la próxima ronda.

Argentina volverá a presentarse el próximo sábado 11 de julio, desde las 22 horas, en Kansas City. El rival saldrá del cruce entre Colombia y Suiza, que se disputará este martes a partir de las 17. El ganador de ese duelo será el próximo obstáculo para la Albiceleste en su búsqueda de otro lugar en las semifinales.

El partido de cuartos de final podrá verse en vivo en la Argentina y en todo el mundo por la pantalla de TyC Sports. En Flow estará disponible en los canales 22 —señal SD— y 101 —HD—; en DirecTV, por los canales 629 —SD— y 1629 —HD—; y en Claro TV, por el canal 105 —HD—.

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Además, el encuentro podrá seguirse online a través de TyC Sports Play. Para acceder a la transmisión hay que ingresar a play.tycsports.com, registrarse de manera gratuita y vincular la cuenta del cableoperador correspondiente.