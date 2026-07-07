Enzo, tras el triunfo agónico ante Egipto: "Argentina vino a ganar porque el fútbol olvida lo que pasó"

Tras el triunfo agónico el autor del tercer gol habló en zona mixta y no le esquivó al objetivo de Argentina. También hablaron Paredes, Lautaro Martínez y Ayala

La victoria agónica de Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 desató euforia y emoción en los jugadores y cuerpo técnico argentino. Con la voz quebrada y visiblemente emocionado Lionel Scaloni intentó enfrentar los micrófonos de la transmisión oficial de la FIFA, sin embargo, apenas dejó un escueto: “No puedo levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. Ya está, me tengo que ir”.

El tercer gol de Enzo Fernández fue un deshago para todo el plantel que sufrió hasta el final para vencer a los duros africanos. Lo que parecía una noche negra para la selección del nacido en Pujato, terminó sumándose a los capítulos épicos de esta selección y el partido en Atlanta quedará en la memoria como la noche en que Argentina tiró la camiseta sobre la cancha y ganó a fuerza de empuje.

Scaloni no pudo contenerse y dejó la entrevista oficial, que quedó a cargo de Roberto “el Ratón” Ayala, asistente del entrenador. “Está volviendo el alma al cuerpo”, sostuvo el exdefensor argentino.

Ayala le agradeció a los jugadores y remarco que la victoria “es de ellos” porque “no se cansan, van por más y son capaces de hacer estas cosas”.

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El ayudante de campo reconoció que el equipo “estaba golpeado, pero sabían” que podían ganar. Además, reveló una charla íntima del plantel: “Se prometieron a ellos mismo que si había que irnos era con la frente alta”.

Enzo se vistió de héroe y quiere otro título

Primero el Cristian Romero para descontar, más tarde Lionel Messi para empatar y en tiempo de adición Enzo Fernández con un cabezazo sublime estampó el 3-2 final. “Venía anhelando el gol. Vivir estos momentos es de privilegiado”, contó ante la trasmisión oficial tras el encuentro.

Fernández destacó el “grupo fenomenal” que conformó Argentina y subrayó: “No nos damos por vencido y estamos juntos en las adversidades”. Luego de agradecer a sus compañeros, cuerpo técnico y hinchas “en el estadio y en Argentina”, el volante del Chelsea celebró “un pasito más” en el Mundial 2026.

Sobre su gol, Fernández puso en valor la “calidad terrible” de sus compañeros que le permitieron “aprovechar esas jugadas donde hay espacio” y marcar el tercer gol argentino.

Por último, el volante dejó atrás el título en Qatar 2022 y apuntó “venimos a ganar porque el futbol olvida de lo que pasó”.

"Si no sufrimos no vale"

Una de las figuras del equipo argentino fue Leandro Paredes, que luego del encuentro habló en zona mixta y se quedó sin explicaciones para entender la victoria ante Egipto: "No hay muchas palabras sobre lo que pasamos y vivimos por esta camiseta". El volante de Boca marcó que el plantel "dio la cara hasta el final" y "es un orgullo ser parte de la selección".

Paredes fue protagonista de una jugada clave para la selección, cuando quedó defendiendo solo frente a un ataque de tres jugadores egipcios y así lo revivió: "Fue una de las últimas, son momentos y uno trata de ayudar en lo que le toque. Hicimos un gran partido. No me di cuenta y luego mis compañeros me hablaron de la jugada. Es algo muy significante que me reconozcan".

El volante analizó el encuentro y lamentó que a pesar del "gran partido" de la selección "en los dos momentos que mejor estábamos nos convierten", pero que la victoria llegó porque "nunca dejamos de creer".

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Victoria en el suplementario ante Cabo Verde y en el adicionado contra Egipto depositan a Argentina en cuartos de final, pero Paredes pidió "que no haya más sufrimiento" para conseguir un triunfo, sin embargo, dijo "parece que si no sufrimos no vale".

Lautaro entró del banco y aportó

En el quinto partido de Argentina en el mundial Scaloni eligió a Julián Álvarez por encima de Lautaro Martínez, que ingresó en el segundo tiempo y fue participe necesario del empate y del gol de la victoria, primero luchando en el área y luego asistiendo a Fernández. "Sabemos que hablan mucho sobre Julián y yo, pero entrenamos para jugar. Hoy le tocó a él. Scaloni es muy sincero con nosotros", dijo en zona mixta.

El delantero se mostró "feliz porque otra vez este equipo mostró carácter" y destacó que si bien entró "en un partido difícil y complicado, en el que sufrimos el segundo gol", el gol de Cuti Romero "abrió el arco y fue todo más fácil".

"Estamos contante porque ganamos y el equipo reaccionó", concluyó.