El taxi baleado en barrio Abasto tenía la licencia suspendida hacía una semana: "Hay que cuidarse"

El referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar) , José Iantosca, confirmó este lunes que el automóvil baleado anoche en barrio Abasto, hecho en el que sufrieron serias heridas tres personas que iban como pasajeros, no pertenecía a la flota oficial de taxis de la ciudad. Si bien consideró prematuro descartar que el ataque haya sido para amedrentar a los choferes de ese servicio público, a casi dos meses de los asesinatos de dos taxistas, dijo que en el sector están en estado de alerta y por ese motivo pidió a los trabajadores que “no duden en apretar el botón de pánico y mantener las medidas de precaución".

En declaraciones al programa “El primero de la mañana ” de LT8 , el representante de los dueños de licencias se refirió a lo ocurrido anoche sobre una de las calles con más tránsito de vehículos de barrio Abasto: “ Se trata de un auto al que se le sacó la licencia por no estar en condiciones de circular. Tengo entendido que eso sucedió el fin de semana pasado. Anoche venía desde Cabín 9 (Pérez) con tres pasajeros, tal vez trabajando como remís o con la aplicación Uber”.

taxi baleado.jpg El taxi baleado anoche en barrio Abasto. Fuentes del sector confirmaron que tenía la licencia suspendida desde la semana pasada.

“Al parecer, por los datos que nos acercaron algunos testigos, los atacantes fueron directamente a los pasajeros. Eso fue lo que se comentaba anoche. Pero también sabemos que un auto pintado de amarillo y negro, que parecía un taxi, también pudo ser blanco de un ataque a taxi. Veremos si esto fue una agresión dirigida hacia los pasajeros o hacia el taxi. Eso lo determinará la justicia”, agregó.

Iantosca admitió que las primeras informaciones de lo ocurrido anoche “causó conmoción” en el mundo de los taxistas tras los asesinatos de dos choferes en marzo. “Le pedimos a los compañeros y compañeras que estén atentos. La violencia no se terminó. Sigue. Cuando estemos trabajando, no tengamos problemas en apretar el botón de pánico y utilizar los grupos de WhatsApp para medidas de seguridad, principalmente a la noche”.

“Les pido a los taxistas que estemos atentos a cualquier incidente. La situación de violencia no se tranquilizó y que aprieten los botones de pánico ante cualquier problema. Que utilicen los grupos de WhatsApp para cualquier emergencia y no para otro tipo de charlas. Hay que cuidarse. También hay que parar adelante de un patrullero de cualquier fuerza de seguridad si no vamos seguros. Tenemos que cuidar nuestras vidas”, añadió Iantosca.

Finalmente, Iantosca subrayó: “Tenemos que estar atentos. Ojalá que no se den los hechos como los de marzo. Esperemos que lo de anoche no sea un ataque directo al taxi. Percibimos una tensa calma. De noche, la ciudad parece una ciudad fantasma. Hay muy poca gente circulando. Un poco en micro y macro centro. En los barrios no anda nadie en la calle. Por eso decimos que nos tenemos que cuidar".