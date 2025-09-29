La Capital | La Ciudad | encuentros

"Lo viejo funciona": cada vez más gente elige los encuentros en lugar de las apps de citas

Una cuenta de Instagram lanzó una serie de encuentros para ofrecer otras narrativas y modos de vincularse. También hay otras propuestas en Rosario

Matías Petisce

Por Matías Petisce

29 de septiembre 2025 · 06:35hs
Los encuentros presenciales se imponen en la noche de Rosario.

Los encuentros presenciales se imponen en la noche de Rosario.

Con buena aceptación y un marco entretenido, debutó una nueva modalidad de encuentros que busca volver a la presencialidad e interactuar cara a cara como érase alguna vez en Rosario, antes de la invasión de la virtualidad de las apps. Charlas, comida, tragos y una dinámica basada en actividades recreativas cambiaron el algoritmo por realidad una buena parte del anochecer rosarino, donde muchos "matchearon" y hasta por momentos revoloteó en el aire la frase de cabecera de la película "El Eternauta" sobre la teoría de que "lo viejo funciona".

En una de las reuniones de unas cincuenta personas en paridad entre hombres y mujeres de entre 30 y 45 años. A medida que transcurría la noche, hubo varios que no esperaron las consignas lúdicas y se animaron a encontrar una excusa para comenzar a conectar y charlar cara a cara, sin tener que abstraerse en la pantalla del teléfono.

En tanto, en la otra propuesta, también numerosa y de notable aceptación por la presencialidad y el cara a cara, hubo otros matices y se pusieron en juego otras dinámicas y narrativas, aunque no por ello haya que caer en un punto de comparación entre una y otra. Más bien, ambas propuestas invitan a la interacción y ponen como foco el desafío de la mirada, el encuentro y el deseo por sobre aquello que se oculta detrás de una pantalla tactil.

Un encuentro en el centro de Rosario

El encuentro transcurrió en la planta alta de una antigua casona que forma parte del patrimonio arquitectónico en el centro de Rosario. Para aquellos que orillan los 40 años recordaban viejas las fiestas del under rosarino en "Planeta X" o escenas de la película "Hitch", cuya parte de la trama gira en torno al encuentro y rotación de personas con posibilidades y compatibilidades para alcanzar un encuentro amoroso.

"Me pareció muy piola este tipo de encuentros, donde conocés gente, se arman grupos y salen charlas interesantes y divertidas, más allá de la dinámica que proponga el evento. También hubo muy buena predisposición y atención de las organizadoras y el lugar, ya que es muy importante que en un evento de este estilo tenga esa buena actitud como en toda primera experiencia", opinó Priscila, una de las asistentes que llegó acompañada de una amiga.

A medida que transcurrían los actividades había algo entre los participantes que no dejaba lugar a dudas: la presencialidad y el diálogo cara a cara es un camino del que nunca nadie debería haber dejado de lado por una pantalla tactil.

basta de apps3

Las arcadas, mayólicas y vitraux de la vieja casona, decorada con cuadros y luces ténues, ambientaban la escena y hacían del encuentro un lugar amable para los asistentes. Por supuesto que tampoco faltaron las bromas en torno a que se trataba de una casa embrujada, lo cual aportó una cuota de comicidad entre los participantes.

"La verdad que estuvo muy bueno y la pasé muy bien, hacía falta un encuentro así y es aún mejor si vas con amigos, como en las viejas épocas", celebró Ezequiel, alegre por la propuesta y quien salió acompañado.

Cansadas de las apps

Cecilia, coorganizadora y confundadora junto a Aldana de la propuesta denominada Basta de Apps comentó en diálogo con La Capital que "todo surgió entre un grupo de amigas, cansadas de las aplicaciones, de las citas, de que te inviten a cenar y al otro día ya no te hablan o que sólo te quieren para lo «otro» y nada más".

Entonces explicó que así surgió la idea de organizar una propuesta en un lugar donde haya encuentros con gente soltera y con intenciones de conocer a otras personas. "Suelo ir a lugares y ningún hombre se acerca a charlar, entonces terminás en esas aplicaciones porque no tenés conocidos que te puedan presentar a alguien", comentó.

basta de apps

En ese lapso detalló que con sus amigas buscaron propuestas que se realizan fuera de Rosario al asegurar: "En esta ciudad hay catas de vino o citas a ciegas con gente de edades demasiado variadas y podés encontrar cualquier cosa. Por eso nuestra idea va segmentada por rangos etarios".

Contra el "fantasmeo"

El neologismo denominado "ghosteo" o "fantasmeo" es una actitud que consiste en conocer a alguien y luego desparecer como por arte de magia. Eso suele suceder a menudo tanto a hombres como mujeres en las aplicaciones de citas virtuales, aunque no quiere decir que eso no suceda en la vida real.

"No sé si es algo nuevo, pero se siente cada vez más", evalió Cecilia, quien también reveló que "los chicos no encaran. En los boliches ya no pasa como antes. Los chicos no encaran, o se quedan en la suya o con amigos, o están más con el celu que con la gente alrededor. En las apps, en cambio, todos se animan detrás de una pantalla, pero después te clavan el visto".

Por su parte, Aldana, opinó que "realmente hubo un quiebre con el uso de las apps, de no dar la cara o de no actuar si no estamos seguros de la aprobación. Está tan impuesta la figura de los cuerpos y rostros de hegemonía, que da miedo mostrarse sin filtros. Y cuando hay un lugar presencial, pienso que existe ese miedo, entonces es preferible no acercarse a los demás".

"Roce" y superficies de placer

Bárbara García es médica ginecóloga, obstetra y sexóloga. Lleva adelante el proyecto "Fiesta Roce". Contó que la iniciativa particular y original que encabeza surgió a partir de la sugerencia de una persona, quien le propuso hablar del placer y el deseo sin tabúes.

El propósito de su actividad aspira a que las personas "hablen libremente sobre placer, sobre sus resistencias al mismo, deseos y sus prácticas, con consentimiento, consenso y seguridad. La virtualidad hace que el match (conexión entre dos personas) sea real, por eso me pareció una buena oportunidad para acercar a las personas. De ahí el propósito del encuentro, sin nada explícito y que todo se preste a través de una charla en un momento divertido".

Aclaró que la fiesta no está restringida a personas que están solteras o anarquía relacional sino que está pensado también para parejas constituidas. "Mucha gente llega a la fiesta en pareja para buscar algo distinto a lo cotidiano, por eso disponemos de diferentes dispositivos para tal fin", señaló.

Una caja de carencia y necesidades

Bárbara reflexionó en base a su experiencia como profesional y analizó que la gente que forma parte de vínculos exclusivos y relaciones a largo plazo presenta carencia de comunicación de las necesidades.

"Nos metimos todos en una caja bastante normativa respecto a cómo tener relaciones, incluso en las ocasionales, con poca diversificación, narrativa y escenarios. Por eso la Fiesta Roce problematiza todas esas cuestiones con participación y debates grupales con preguntas", argumentó.

Explicó, brevemente, que la temática de la Fiesta Roce gira en torno a la colocación a elección de una pulsera, que de acuerdo al color (amarillo, verde y rojo) indica el grado de disponibilidad de la persona para la charla en ese contexto.

"Esa es la parte más linda donde aparece esa psicología de las masas, por decirlo de alguna forma, el altruismo, la ayuda de la otra persona si le cuesta expresar algo y no puede resolverlo, que hace a una unión a lo colectivo y por eso muchos se llevan una experiencia enriquecedora", valora.

Las dos primeras fiestas fueron entre agosto y septiembre del año pasado y luego decidió llevar este proyecto a Buenos Aires, donde pasó por lugares tales como galerías de arte contemporáneo, bares temáticos en Palermo, San Telmo y Chacarita, donde también contaron con la participación de un colectivo de shibaristas (práctica basada en un arte marcial japonés).

"En Buenos Aires la gente se permite mucho más a la hora de preguntar o hablar con el shibarista, utilizar elementos o buscar dispositivos, a partir de la concepción de que en capital la gente no se siente observada en esa suerte de chequeo de la «otredad» como suele ocurrir en Rosario. De hecho, eso lo vemos con las consultas al Instagram"

También destacó que en sus encuentros "está todo pensado para que la fiesta sea más abierta, no cuenta con un «dress code» (una vestimenta en particular). Hay momento para bailar, tomar algo, comer y charlar en caso de que cada cual lo crea necesario. Está toda la narrativa pensada para que la gente se sienta cómoda".

Indicó que el público es bastante heterogeneo, en un promedio que ronda los 38 años y puede ser diez años menor y diez años mayor a esa edad. "La idea es llevarse más dudas que certezas y que las personas se animen al diálogo", concluyó.

Noticias relacionadas
Las distintas actividades llevadas a cabo por la UNR atrajeron a miles de personas que visitaron la ciudad

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Presos de buena conducta de la Unidad Penitenciaria Nº6 participaron el viernes pasado de un nuevo encuentro de rugby dentro del penal.

Ovalada tras las rejas: se hizo otro match de rugby en la Unidad Penitenciaria de Rosario

el tiempo en rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor

villa hortensia viajo a la edad media y celebro a tolkien en la comarca

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca

Ver comentarios

Las más leídas

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Lo último

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Cáncer de colon: médicos piden que la colonoscopía se haga a partir de los 45 años

Cáncer de colon: médicos piden que la colonoscopía se haga a partir de los 45 años

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Una mujer recibió una descarga eléctrica después de agredir a los encargados de un operativo por una denuncia de violencia de género

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años
La Ciudad

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

¡¿Es el campo o la economía, estúpido?!

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

¡¿Es el campo o la economía, estúpido?!

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario
La Ciudad

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio
La Ciudad

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio

Lo viejo funciona: cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Lo viejo funciona": cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Ovación
En Newells vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Por Rodolfo Parody
Ovación

En Newell's vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

En Newells vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

En Newell's vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Con embajadores de Newells, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Policiales
El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía
Policiales

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

La Ciudad
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años
La Ciudad

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Lo viejo funciona: cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

"Lo viejo funciona": cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete
Información General

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich
Información General

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año
La Ciudad

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande
Novedades

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada
Policiales

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural
Política

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela
Policiales

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios
Policiales

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe

Pullaro: Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado
Política

Pullaro: "Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel
La Ciudad

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente
Política

"Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente"