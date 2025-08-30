Mucha agua en la previa del choque entre Sarmiento y Central, en Junín

Alrededor de las 15 comenzó a llover y la caída de agua nunca se detuvo. Se espera que el campo de juego del Eva Perón esté a la altura de las circunstancias

Mucha agua en la previa del partido entre Sarmiento y Central, por la séptima fecha del torneo Clausura. Hace desde las 15 que Junín sufre una lluvia tenaz y se espera que a la hora del encuentro el mal tiempo no sea un impedimento para el fútbol.

La previa del partido transcurre en medio de una tarde sumamente gris, con algo de viento y una caída de agua permanente, que por momentos se intensifica.

Alrededor de las 15 comenzó a llover en Junín y desde ese momento nunca paró. Por momento la precipitación fue más copiosa y de a ratos aflojó un poco, pero el agua nunca paró de caer.

Se espera que el campo de juego esté a la altura de las circunstancias, siempre y cuando la lluvia se mantenga con esta magnitud.

El encuentro será a las 19.15, con arbitraje de Andrés Merlos. A este estadio Eva Perón el Canalla vino con toda la intención de revalidar el gran momento anímico que vive después de lo que fue la estupenda victoria en el clásico.

Mientras, Sarmiento viene de ser goleador en su visita a Deportivo Riestra y necesita sumar a como dé lugar, ya que está muy apremiado en la lucha por la permanencia.