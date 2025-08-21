Crimen de la peluquera de Empalme: ofrecen una recompensa de 8 millones de pesos

La Fiscalía impulsa el pago para esclarecer el homicidio de María Florencia González, baleada junto a su hijo en el noroeste de Rosario

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe lanzó este miércoles una recompensa para resolver la investigación sobre la muerte de María Florencia González en Empalme Graneros. La peluquera fue asesinada hace casi dos semanas y su hijo adolescente resultó herido en el mismo episodio.

De acuerdo a la resolución 2.478/2025 , el gobierno provincial pagará 8 millones de pesos a cambio de datos sobre la identidad de las personas involucradas en el crimen . Hasta el momento, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no pudo determinar quién les disparó a las víctimas y no hay detenidos desde el ataque perpetrado en Cavour y Ottone.

Las autoridades del Poder Ejecutivo tomaron la medida a pedido de la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich . La secretaría de Asuntos Penales del ministerio aceptó la solicitud por las circunstancias del homicidio, "su gravedad social y las dificultades para obtener información útil" dentro de la causa.

Quienes tengan datos relevantes sobre las personas responsables del crimen de la peluquera pueden concurrir a las siguientes oficinas del MPA:

Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario

Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe

Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto

Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista

Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela

Por otra parte, las autoridades también abrieron la posibilidad de establecer contacto por correo electrónico a través de la dirección [email protected]. De una u otra manera, el gobierno santafesino se encargará de mantener en secreto la identidad de los informantes, incluso después del cierre del proceso penal.

La recompensa se pagará cuando el fiscal Patricio Saldutti, encargado de la investigación, confirme el mérito de los datos aportados. La Dirección Provincial de Protección de Testigos también se expedirá al respecto antes de habilitar los fondos. Así ocurrió recientemente en el caso del homicidio de Pablo Bonda, un tatuador asesinado a principios de 2024 en la zona oeste, que derivó en una compensación de $ 6.000.000 a cambio de las declaraciones recogidas.

>> Leer más: Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

De acuerdo a las leyes vigentes en Santa Fe, el dinero puede repartirse entre dos o más personas que hayan colaborado con la pesquisa. En ese caso, el gobierno solicitará otros reportes para dividir el monto total de acuerdo a la utilidad y la relevancia de la información para esclarecer los hechos que investiga el MPA.

¿Qué se sabe del crimen de la peluquera?

María Florencia González falleció la noche del sábado 8 de agosto por un ataque a balazos muy cerca de su casa, ubicada en Cavour al 2200. La víctima fatal iba caminando con su hijo de 16 años y un amigo del adolescente cuando dos o tres delincuentes los interceptaron en el cruce con la calle Ottone.

De acuerdo a la denuncia y la evidencia reunida por la Fiscalía, uno de los sospechosos disparó contra la peluquera y los jóvenes sin mediar palabra. La mujer de 37 años murió por el impacto de un proyectil que atravesó el brazo izquierdo, el tórax y la axila derecha.

Los testigos consultados por la policía indicaron que los adolescentes y la peluquera iban hacia la avenida Juan José Paso para comprar una gaseosa. Una de las primeras hipótesis en torno al caso fue la de un homicidio por error de los asesinos en la misma zona de un búnker de drogas que había sido baleado la noche anterior.

Después de los disparos, el grupo de agresores se dio a la fuga. El hijo de González también resultó herido y fue internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Los médicos diagnosticaron una fractura del fémur y aclararon que se encontraba fuera de peligro.