Central Córdoba venció a Mercedes en el Gabino y sigue soñando con el ascenso directo

Central Córdoba derrotó 2 a 0 a Mercedes como local con tantos de Facundo Marín y Guido Di Vanni, y continúa con chances matemáticas.

Carlos Durhand

Carlos Durhand

30 de agosto 2025 · 17:34hs
Central Córdoba derrotó 2 a 0 a Mercedes por la fecha 25 del torneo de Primera C en el Gabino Sosa bajo el arbitraje de Agustín Panizza. Los Charrúas no tenían margen de error y ahora, con seis puntos por jugar, están a cuatro de Ituzaingó. Difícil, pero la fe es lo último que se pierde.

Aunque las malas noticias de la lluviosa tarde en el Gabino fueron la lesión de Mateo Yaszczuk y el profundo corte de Paulo Killer que le impidió jugar el segundo tiempo.

Central Córdoba, como se dice en la tribuna, salió a comerse vivo a Mercedes. Con las trepadas de Francisco Duré por derecha y con Facundo Marín tirado por el sector izquierdo, más la pausa de Tomás Ramírez en el medio, comenzó a herir a la defensa visitante.

Así fue creando varias situaciones de gol. Con Duré (6’), con un tiro libre de Marín (11’) que pegó en palo, con Manochi (11’) que tras una jugada entre Marín y Ramírez estrelló su remate en el palo y que a los 18’ se resbaló increíblemente cuando iba a definir; y con un tiro libre de Tomás Ramírez (22’) que se fue acariciando el palo izquierdo del arquero Caputo.

A los 30’ la dupla tuvo que hacer una primera variante por una grave lesión de Yaszczuk en la planta del pie derecho y fue reemplazado por Rovetto.

Desde allí, el partido entró en un pozo y sobre el final del primer tiempo hubo una chance para cada equipo, pero se fueron al descanso sin goles. En la última jugada de la primera mitad Paulo Killer sufrió un profundo corte y no pudo salir a jugar el segundo tiempo.

image

En la segunda mitad, con el ingreso de Pablo Vranjicán en lugar de Killer, los charrúas cambiaron el esquema en busca del triunfo. Y Mercedes, que en el primer tiempo jugó a no jugar, se adelantó un poco más en terreno.

El equipo local fue perdiendo consistencia y ganando en desesperación. Se apoyaba en la pelota parada o en algún remate de Marín o Ramírez desde fuera del área. O intentaba generar peligros a través de centros que eran presa fácil para los defensores de Mercedes.

Hasta que a los 81’ Tomás Ramírez asistió brillantemente a Marín y la figura charrúa en la Copa Argentina puso el 1 a 0 para los locales. Y sobre los 88' apareció el ingresado Guido Di Vanni para poner el 2 a 0 y sentenciar el partido.

Fue una victoria justa que lo apuntala muy bien para terminar lo más alto en la tabla y seguir soñando el ascenso directo.

Formación de Central Córdoba

Central Córdoba forma con Facundo Gastaudo; Francisco Duré, Paulo Killer (ET Pablo Vranjicán), Mateo Yaszczuk (30' Valentín Rovetto) y Mario Senra; Gonzalo Gómez y Simón Sierra; Facundo Marín, Tomás Ramírez y Joaquín Messi; (75' Emanuel Rodríguez), Lucas Manochi (65' Guido Di Vanni).

DT: Daniel Teglia – Diego Acoglanis

Suplentes: Ignacio Colombo, Matías Ramírez, Valentino Mozzi, Santiago Buzzi y Agustín Flores.

Ventaja Charrúa en el historial

El historial de enfrentamientos entre estos dos equipos contiene solamente tres partidos y en todos ganó Central Córdoba. En 2024, tanto en el Apertura de local, como en Clausura como visitante, se impuso 1 a 0 con tanto de Agustín Príncipe. Mientras que en el Apertura 2025, los de Tablada ganaron 3 a 0 en Mercedes con dos goles de Gonzalo Gómez y Guido Di Vanni.

