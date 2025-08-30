Salta 2141: comenzó la capacitación para los nuevos bomberos voluntarios

El sitio donde hubo una tragedia en 2013 fue el espacio donde iniciaron su entrenamiento 15 futuros rescatistas

Salta 2141 se reconstruye. El espacio que fue sinónimo de dolor se transforma en un escenario activo donde los más pequeños disfrutaron las vacaciones de invierno, donde se dictan cursos de primeros auxilios y donde los futuros bomberos voluntarios se entrenan.

Esta semana, en el Memorial de Salta 2141, 15 personas -nueve mujeres y seis varones- iniciaron su formación para sumarse al Cuartel de Bomberos N° 27 de Rosario . Se trata de un curso de capacitación de 18 meses , que se dicta los miércoles por la noche y sábados a la tarde. Cuando juren, el 3 de diciembre de 2026, serán integrantes de la primera camada formada totalmente en el espacio donde existió el edificio que se derrumbó hace doce años , dejando 22 fallecidos.

En las instalaciones, que dependen del Ministerio de Cultura de Santa Fe, se desarrollan las clases teóricas para ser bomberos voluntarios y las prácticas que no dañen las instalaciones, como los trabajos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Por otro lado, la parte física se realiza en el Parque de las Colectividades. "Donde hubo una tragedia hoy se forman nuevos bomberos y rescatistas", había dicho el bombero David Sali Royo, jefe del Cuartel 27 calle Rioja, a La Capital.

Además de las bondades edilicias, Salta 2141 también se presenta como un sitio accesible. "Nos sentimos agradecidos por los familiares. La primera vez que hablamos con ellos nos dijeron que sí. Buscamos darle un nuevo significado a la cuestión", completó Sali Royo.

Cómo se gestó

Si bien era un secreto a voces en la sede de bomberos, el anuncio oficial de esta iniciativa se dio el pasado 6 de agosto, en un nuevo aniversario de la tragedia de calle Salta 2141.

El Ministerio de Cultura firmó un convenio con la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rosario para ceder el espacio para la formación para los futuros integrantes del cuerpo de voluntarios del Cuartel 27. Otro acto más que está relacionado con la memoria, según había comentado a este medio la titular de Cultura, Susana Rueda: “Sostiene el papel que tuvieron los rescatistas y la emoción de cada persona salvada entre los escombros”.

"Después de 12 años y al ver el memorial en un lugar donde ayudaron los bomberos de Rosario, de toda la región y hasta organizaciones sociales, surgió la idea", contó Sali Royo. A partir de la firma de este convenio, 44 aspirantes tendrán su capacitación en un lugar con mayores comodidades y darán movimiento al lugar. "Es para que la gente entienda lo que sucedió ahí porque no es solamente un edificio. Esto marca un antes y un después, porque donde hubo tragedia, vamos a formar rescatistas", agregó.

El trabajo en Salta 2141

La Capital dialogó con Luciano Salazar y Verónica Fulco, bomberos voluntarios que ese 6 de agosto del 2013 prestaron servicio y formaron parte de la red de rescatistas.

Salazar, en 2013, era el jefe del Cuerpo de Bomberos, elegido apenas 34 días antes. Su teléfono desbordaba de llamadas y por eso decidió ir directo a la zona del desastre, mientras seguía por radio los acontecimientos intentando descifrar qué pasaba. Por su rol, se encargó de coordinar y contactar con las otras fuerzas.

Esa semana trabajaron en calle Salta casi 300 bomberos voluntarios de 40 cuarteles de toda la provincia. “Al llegar y ver lo que sucedía se me vinieron a la mente las guerras en Medio Oriente. Había pedazos de ropa colgados, camas, se veían las habitaciones, aires acondicionados partidos, gente gritando desde la torre que estaba en el centro de la manzana. Es una imagen que no se me va a borrar nunca de la cabeza”, rememoró.

Fulco, por su parte, era suboficial. Pasó por el cuartel y se unió a sus compañeros para llegar a Salta y Oroño. “Había vivido varios siniestros de magnitud como los incendios de las islas en 2009 o la fábrica de muebles Diefel en Villa Gobernador Gálvez en 2011, pero esto superaba todo, tanto para mí como para la mayoría de los que participamos”, recordó.

El caos dominaba a la zona. “Recuerdo ver gente por todos lados y móviles a toda velocidad, aún no sabía que faltaba un edificio. Lo digo ahora y todo se me pasa en cámara lenta”, expresó. Sus primeros pasos sobre el terreno fueron revisar los edificios linderos para descartar víctimas, más tarde le tocó remover escombros y fue allí donde entendió lo que pasaba: “Vi apuntes, fotos, CDs , peluches entre los cascotes, era una clásica imagen de una película de guerra. Para mí, la magnitud de Salta 2141 no es el edificio caído sino todas las historias que flotaban entre el polvo y los escombros”.

“Algo característico de calle Salta fue el silencio que llegaba por la noche o cuando se realizaban búsquedas de vida bajo los escombros”, evocó Salazar, quién hoy oficia como nexo entre la prensa y el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Rosario.

Fulco contó que, durante esa semana, desarrollaba su actividad en el sector privado de 7 a 17 fuera de la ciudad, pasaba por su casa y se dirigía a su puesto. Algunas noches debía hacer guardia en el cuartel de calle Rioja 2860, otras en calle Salta. Salazar, al tener residencia en Rosario, pasaba por su casa y volvía a escena. Su empleador entendió el momento y le permitió dedicarse plenamente a su labor de bombero.

Fueron seis días de trabajo. Las fuerzas de rescate se desempeñaban motorizadas por la esperanza de encontrar vida. “Nuestro trabajo es voluntario y siempre te preguntan por qué. A uno le apasiona lo que hace y, en este caso, el resultado no era el deseado para nadie, pero dejar todo y hacer lo que estuvo a nuestro alcance dio satisfacción”, expresaron. Las tareas terminaron cuando fue encontrado el cuerpo de Santiago Laguia, el último de los desaparecidos tras la explosión.