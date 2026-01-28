La Capital | Ovación | Central Córdoba

Santiago Arduino, refuerzo de Central Córdoba: "Vengo a aportar lo mejor para el charrúa"

El delantero Santiago Arduino, nacido en Elortondo es el noveno refuerzo del Matador. Viene de jugar en las divisiones inferiores de Rosario Central

28 de enero 2026 · 19:32hs
Santiago Arduino. El delantero exRosario Central se sumó al equipo de Central Córdoba.

Tatu Arduino. El nuevo jugador del Charrúa viene de realizar las inferiores en Rosario Central 

Central Córdoba continúa en el armado del equipo de cara al debut del torneo de la Primera C, que arrancará el 21 de febrero, y en las últimas horas abrochó el noveno refuerzo con la contratación de Santiago Arduino, proveniente de la Rosario Central.

El delantero de 21 años oriundo de Elortondo sumó minutos de fútbol el sábado ante la reserva de Newell’s, cuando aún no había firmado su contrato.

Con pasado en Rosario Central

“Vengo de la inferiores de Rosario Central, donde estuve casi diez años. El año pasado quedé libre y ahora surgió la posibilidad de jugar en Central Córdoba. Estuve entrenando, participé del encuentro ante Newell’s y en el arranque de la semana llegué a un acuerdo con la dirigencia. Ya firmé”, contó Arduino, nuevo jugador del Matador.

El Charrúa se sigue moviendo el mercado de pases y hasta el momento sumó nueve caras nuevas al plantel que disputará un duro y parejo torneo de la Primera C en busca del ansiado ascenso a la Primera B.

Santiago Arduino firmó en Central Córdoba

“La verdad es estoy muy contento con mi llegada a Central Córdoba, muy feliz porque me encontré con un hermoso club, un grupo extraordinario y un excelente cuerpo técnico, que desde el primer momento me hizo sentir muy bien. Vengo para aportar mi granito de arena y dar todo por esta camiseta”, dijo Arduino a Ovación.

Oriundo de Elortondo

El flamante delantero charrúa es unos los tantos chicos que llegan a la ciudad de distintas localidades del interior del país a probar suerte a los clubes grandes, en este caso en Central, con la idea de legar al fútbol profesional.

“Desde muy chico me gustó el fútbol y mi padre a los tres años me llevó a jugar en el club Peñarol de Elortondo. Ahí jugué hasta los diez años. Y con esa edad me vine a Rosario a vivir a una pensión para jugar en Central, donde hice el baby y todas las inferiores de la Rosarina y de AFA. El año pasado el club me dejó libre y tuve que buscar club para seguir con mi sueño de jugar en primera. Gracias a Dios se dio lo de Central Córdoba y soy feliz”, contó.

Ian Glavinovich y Arduino los referentes de Elortondo

Santiago Arduino será el segundo representante de la localidad del Elortondo en el fútbol de AFA: el otro es Ian Glavinovich, jugador de Newell

A la hora de referirse de sus características dentro del campo de juego, Tatu (así lo apodan) expresó. “Siempre jugué de delantero, con potencia y velocidad. Me gusta estar siempre atento para poder marcar. Quiero aportar lo mejor para el equipo, estoy muy confiando para la presente temporada”.

El objetivo es llegar a la Primera C

Por último, Arduino se refirió a la gran campaña de Córdoba en la temporada pasada. “El año pasado lo seguí y pude ver muchos partidos. La verdad el equipo hizo un año muy bueno tanto en la Primera C como la Copa Argentina, donde estuvo muy cerca de dar el batacazo ante los mendocinos. Ahora que soy parte del plantel, prometo dejar cada vez que me toque jugar. El objetivo es ascender a la B”, cerró.

