En vivo: Con un golazo de potrero de Di María y otro de Veliz Central supera a Racing

El equipo auriazul tiene una excursión de riesgo al Cilindro de Avellaneda y busca sus primeros puntos en el Apertura.

Golazo de Central. Ángel Di María celebra su gol extraordinario ante Racing.

Central , este año dirigido por Jorge Almirón, buscará su primer éxito en el torneo Apertura cuando hoy desde las 19 se mida ante Racing, en el Cilindro de Avellaneda, por la segunda fecha del certamen.

45' Descontó Racing con un cabezazo de Maravilla Martínez, que estaba habilitado tras la revisión del VAR.

34' gol de Veliz, tras gran jugada de Di María y Campaz.

23' Golazo de Di María, que entró al área a pura potencia, eludió a Santiago Sosa y definió con tres dedos al segundo palo.

AAe Central y Racing se enfrentan en un Cilindro que parece un arenero en el campo de juego. Virginia Benedetto / La Capital

Comenzó el partido con un pésimo estado del campo de juego en Avellaneda.

Cancha Virginia Benedetto / La Capital

El encargado de impartir justicia es Fernando Echenique, quien está acompañado en el VAR por Lucas Novelli. Los asistentes son Javier Mamani y Ramón Ortiz, Lucas Comesaña oficia de cuarto árbitro y Diego Verlotta está como Avar.

Los canallas sufrieron un durísimo golpe en la primera fecha ante Belgrano al perder en los últimos cinco minutos por 2 a 1, en el estreno en condición de local.

La formación de Central

#TorneoMercadoLibre Apertura

La formación de Racing