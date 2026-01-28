La Capital | Ovación | Central

En vivo: Con un golazo de potrero de Di María y otro de Veliz Central supera a Racing

El equipo auriazul tiene una excursión de riesgo al Cilindro de Avellaneda y busca sus primeros puntos en el Apertura.

28 de enero 2026 · 19:58hs
Golazo de Central. Ángel Di María celebra su gol extraordinario ante Racing. 

Virginia Benedetto / La Capital

Golazo de Central. Ángel Di María celebra su gol extraordinario ante Racing. 

Central, este año dirigido por Jorge Almirón, buscará su primer éxito en el torneo Apertura cuando hoy desde las 19 se mida ante Racing, en el Cilindro de Avellaneda, por la segunda fecha del certamen.

Primer tiempo: final Central 2 - Racing 1

45' Descontó Racing con un cabezazo de Maravilla Martínez, que estaba habilitado tras la revisión del VAR.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016644647225856344&partner=&hide_thread=false

34' gol de Veliz, tras gran jugada de Di María y Campaz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016642526451499300&partner=&hide_thread=false

23' Golazo de Di María, que entró al área a pura potencia, eludió a Santiago Sosa y definió con tres dedos al segundo palo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016639596528906399&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016639185654841573&partner=&hide_thread=false
AAe
Central y Racing se enfrentan en un Cilindro que parece un arenero en el campo de juego.

Central y Racing se enfrentan en un Cilindro que parece un arenero en el campo de juego.

Comenzó el partido con un pésimo estado del campo de juego en Avellaneda.

Cancha

El encargado de impartir justicia es Fernando Echenique, quien está acompañado en el VAR por Lucas Novelli. Los asistentes son Javier Mamani y Ramón Ortiz, Lucas Comesaña oficia de cuarto árbitro y Diego Verlotta está como Avar.

Los canallas sufrieron un durísimo golpe en la primera fecha ante Belgrano al perder en los últimos cinco minutos por 2 a 1, en el estreno en condición de local.

Leer más: Alerta "ley del ex": cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

La formación de Central

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2016619562976879091&partner=&hide_thread=false

La formación de Racing

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2016619538318528827&partner=&hide_thread=false

El técnico de Central tuvo poco tiempo para entrenar entre el partido con Belgrano y el que viene contra Racing y trató de enfocarse en lo que el equipo hizo mal el sábado.

Central en la previa de Racing: Almirón trabajó duro para tratar de corregir errores

Ángel Di María anotó el gol de Central, de penal, en la derrota frente a Belgrano en el Gigante. Fideo es la carta más desequilibrante del canalla. 

Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Jorge Almirón dio a conocer la lista de jugadores de Central convocados para el choque con Racing. 

Los concentrados en Central para el choque con Racing, con un juvenil que aparece por primera vez

Julián Fernández es el sexto refuerzo de Central.

Central confirmó al sexto refuerzo y hay avances por el séptimo

Por Patricia Martino

