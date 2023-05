El emotivo mensaje con el que el ex Newell's Torren despidió a su hermano asesinado

Con una imagen junto a su hermano, el actual capitán de Argentinos Juniors escribió: "Hoy me toca despedir a mi gran hermano… Todos desearían tener un hermano que dé la vida por uno y él así era, de chico me cuidaba y de grande también".

Además, agregó: "Tenía virtudes y unas no tantas, pero yo me quedo con las anécdotas y cosas que pasamos juntos de chicos y de grandes. Era el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia… El que me decía: «Yo no pude, pero vos sí y yo soy feliz con eso»".