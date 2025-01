Barra brava de Newell's: los vínculos por los que la Justicia puso la lupa sobre la dirigencia.

Las evidencias expuestas en la investigación sugieren que la relación entre la barra y miembros de la comisión está consolidada desde hace tiempo pero que se tensó en medio de una interna. Fue sobre todo a mediados de 2024, cuando una facción disidente al mando de Alejandro "Rengo" Ficcadenti intentó copar el paravalanchas con el presunto apoyo de Guille Cantero. En ese entonces el manejo de la pesada leprosa estaba a cargo de Leandro "Pollo" Vinardi, que también está preso en una cárcel federal pero que operaba mediante su pareja Ivana Barrias y Luciano "Lucho" Gallardo. Hoy todos están presos y, más allá de sus disputas, imputados como parte de la misma asociación ilícita.

Vínculos comprobados

En las evidencias con las que cuentan los fiscales surgen conversaciones entre miembros de la barra y de la comisión directiva. Incluso, el presidente Ignacio Astore, que en un principio declaró como testigo y se ubicó como víctima de extorsiones mediante las cuales terminaba pagando 1.500.000 pesos por partido y entregando 1.700 entradas por cada encuentro de local. La pesquisa podrá explorar si en verdad ese vínculo, sostenido a base del dinero del club, generaba algún beneficio para la dirigencia.

El material que da cuenta de esta relación surge del peritaje a celulares secuestrados, como el del Rengo Ficcadenti. Por ejemplo, constan conversaciones con Diego "Maradona" Cantero, primo de Guille y también imputado este viernes como organizador de la asociación ilícita.

En una de esas charlas telefónicas, del 21 de julio de 2024, Ficcadenti menciona que habló con Astore para hacerle llegar un mensaje a Guille Cantero. "Hace rato me llamó el presi. Dijo que le digas que él va a cumplir como se habló, que lo único que él no quiere es que haya lío en el club adentro ni el día del partido. Porque se tiene que jugar sí o sí, porque piensan en suspenderlo, porque lo llamaron del Ministerio y de Superliga. NOB está complicado y en tres semanas está el resto del arreglo. Y los 20 ya están dijo que le digas, él solo espera el ok", le dijo el Rengo a Diego Cantero, que para la Justicia era el nexo con su primo Guille.

Un vocal convencido

Ese mismo día de julio de 2021 Ficcadenti habló con otro miembro de la comisión directiva, el vocal suplente Gustavo Adolfo Beretta, quien le reprochaba que alguien de su entorno había ido a apretarlo. "Me quiere matar que venga y que me mate pero no me apriete", le decía Beretta y agregaba que él siempre había estado "a disposición para resolver los problemas que parecían imposibles". "Para las entradas que siempre se necesitan, para hablar con el hombre cuando se berretinea porque también está del tomate el hombre nuestro".

Para entonces Ficcadenti, al mando de la facción disidente, había hecho correr la voz de que, con el visto bueno de Guille Cantero, había quedado al mando del paravalanchas. Según la Justicia, para lograr prestigio el Rengo había organizado las amenazas a Ángel Di María ocurridas a principios de 2024; hechos por los que ya fue imputado y por los que el jugador desistió de regresar a Rosario Central. "Dense cuenta por qué no viene Di María, gracias a quién, y quién siempre le hizo la guerra a los Sina, quién le prendió fuego la sede, quién activa en la calle", le dijo Ficcadenti a Beretta en esas conversaciones.

A su vez el Rengo le insistía al vocal del club para que no se vinculen más con la otra facción. "Ustedes no tienen que comprar con ellos ni a palos. Yo a las cosas las voy a arreglar con ellos como las tenga que arreglar. Ustedes quédense tranquilos que ahí no va a haber problemas. Las cosas mañana las buscamos nosotros. El martes vamos a estar nosotros en la cancha, se terminó", aseguraba Ficcadenti. "A mí no me tenés que convencer de nada porque yo estoy convencido desde el primer día que hablamos, desde que fuiste a mi oficina a hablar", respondió Beretta.

La decisión final

Otro aspecto llamativo de estas conversaciones es que aparece como tácito que desde la dirigencia sabían que la barra respondía a las decisiones de Guille Cantero. Surge de las propias evidencias que para la Justicia comprometen al líder de Los Monos. "Si ellos (la facción de Gallardo) ya saben bien que la decisión de que yo esté ahí (al mando) viene del poronga de verdad, no de nadie más, no por mi cuenta", le dijo Ficcadenti a Beretta el mismo 21 de julio de 2024.

Dos días después, Newell's jugaría de local ante Independiente de Rivadavia y ese partido iba a ser clave para que la facción de Ficcadenti se posicionara al mando del paravalanchas con presunto visto bueno de Guille Cantero. Algo sobre lo que también tenía conocimiento la dirigencia, dado que le habían hecho llegar a Ficcadenti las entradas que habitualmente le daban a Lucho Gallardo.

Pero un día después todo se desmoronó cuando, según expuso la Fiscalía, Guille Cantero decidió mantener a Lucho Gallardo en la gestión de la barra y por lo cual Ficcadenti devolvió las entradas. El Rengo se lo contó a uno de sus hombres: "Tiró todo para atrás. Me mandó a decir que lo aguante unos partidos a ellos, que los va a sacar con calidad".

Después del partido contra Independiente de Rivadavia la barra tiró bombas de estruendo. Ese hecho fue imputado por Fiscalía a Emir Rodríguez, hijo de la pareja de Pollo Vinardi y también sindicado ahora como miembro de la asociación ilícita. Un hecho que se leyó como un apriete a la dirigencia por el supuesto apoyo a la facción de Ficcadenti. Con el mismo trasfondo tres días después fue atacada a tiros la casa de otra vocal del club, María Fernanda Corte, señalada por el propio Astore como una mediadora con la barra.

Un día después de esa balacera la tensión comenzó a aflojar cuando el jefe de seguridad del club hizo a la gente de Gallardo el pago de 1.500.000 pesos como era habitual después de cada partido. Al día siguiente hubo otro pago, en esa ocasión de 3 millones de pesos, como retribución de la dirigencia ante la suspensión de un evento que la barra había organizado para inaugurar los parrilleros con la presencia del músico Sergio Torres.