Extorsiones millonarias e intimidaciones a la dirigencia de Newell's: imputan a cuatro barras

Atacaron a balazos la puerta principal del estadio de Newell's Old Boys

El primer hecho fue el 23 de julio, cuando al finalizar el partido la hinchada lanzó bombas de estruendo al campo de juego. "A sabiendas de que ello podría haber ocasionado la imposición de sanciones administrativas, entre las que se encuentran la clausura de la tribuna o el estadio y la quita de puntos en la Liga Profesional Argentina de Fútbol", describió Carbone.

Tres días después ocurrió el ataque a tiros contra una casa de Chacabuco al 2700, barrio Tablada. Esa vivienda pertenece a María Fernanda C., vocal de Newell’s, quien se encontraba en una asamblea en el club al momento del hecho que dejó al menos ocho balazos contra la casa.

Luego de esas intimidaciones, sostuvo la Fiscalía, la dirigencia del club pagó a esta facción la suma de 1.500.000 pesos mediante el jefe de Seguridad de la institución. Las extorsiones con fines económicos continuaron con el cobro de 3 millones de pesos. Fue luego de que la dirigencia no autorizara la realización de un evento de inauguración de los parrilleros del club, para el que la barra había organizado recitales de Sergio Torres, DJ RG-13 y Germán David. Cuando Astore prohibió la realización del evento, la barra exigió un pago de 8 millones de pesos que, finalmente, se concretó en un pago de 3 millones de pesos el pasado 30 de julio dentro del club.

>>Leer más: Atacaron a balazos la puerta principal del estadio de Newell's

Interna en la barra de Newell's

La balacera contra la vivienda ocurrió en un marco de tensión hacia dentro del club, en el que se asoma una disputa por intereses de las distintas facciones que controlan la barra de Newell’s. Todo bajo el mando de Ariel Máximo “Guille” Cantero, quién según distintas investigaciones es quien desde la cárcel da el "Ok" para el ascenso como “jefes” de los referentes de la barra que manejan los distintos grupos que acuden a la tribuna.

En ese contexto en los últimos días fueron baleados un hijastro de Lucho Gallardo y un hijo de Ivana Barrias. A su vez, en otra causa, fueron imputados miembros de otra facción de la hinchada por estar detrás de las amenazas a Ángel di María en marzo pasado.

Alejandro “Rengo” Ficcadenti, detenido recientemente, fue imputado como instigador. “Yo siempre cumplo lo que prometo, gracias a mí no viene Fideo”, escribió Ficcadenti el 15 de julio, luego de que por fin se confirmara que Ángel Di María no llegaría a Rosario Central. Según testimonios conocidos en la investigación, Ficcadenti consideró que adjudicarse un hecho de esa magnitud podría posicionarlo como jefe del paravalanchas. Entre los hinchas leprosos, trascendió en la causa, había mucha molestia por la cargada que hinchas de Central hicieron a Newell’s el pasado 3 de marzo, cuando un parapente sobrevoló el Coloso Marcelo Bielsa en pleno partido y arrojó panfletos con mensajes. “¿Cómo no hubo represalia”, comentan que se preguntaban en la barra.

>>Leer más: Detuvieron a dos barrabravas de Newell's por las amenazas a Ángel Di María

Hace tiempo que Ficcadenti busca la jefatura de la barra, pero conocedores del ambiente indicaron que perdió lugar luego de la polémica ocurrida en el partido homenaje a Maximiliano Rodríguez en junio de 2023. Allí la hinchada desplegó una bandera con dibujos alusivos a los jefes de la barra que están presos: “Guille” Cantero, “Toro” Escobar y “Pollo” Vinardi. En la causa trascendió que Ficcadenti, cercano a Escobar, estaba en contra de que se llevara a cabo ese plan y a partir de ahí se acentuó un conflicto con Vinardi y las personas que responden a él, como “Lucho” Gallardo.