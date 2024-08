Ordenan detener a un ex jefe de la Side procesado por colaborar con ex policía ligado a Los Monos

Bajo la promesa de someterse a proceso y no obstaculizar la investigación que lo tenía entre los sospechosos, y teniendo en cuenta que los delitos que en principio le atribuían no implican altas penas posibles, el hombre fue liberado el pasado 19 de junio por el juez federal Marcelo Bailaque. El mismo magistrado lo procesó un mes después pero no le dictó prisión preventiva. Este miércoles se conoció la decisión de la Cámara de que el espía vuelva tras las rejas pero hasta el momento, según fuentes allegadas a la causa, no fue arrestado.