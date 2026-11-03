Una pelea entre obreros y capataz terminó con dos detenidos en la comisaría

La policía denunció que uno de los sospechosos intentó deshacerse de un revólver cuando escaparon de la zona cercana a la seccional

Un hombre de 48 años fue detenido este lunes en la zona noroeste de Rosario tras una violenta discusión protagonizada por un grupo de obreros . Fuentes oficiales confirmaron que su hijo también quedó demorado tras la pelea con el capataz frente a la comisaría 20ª .

José Luis C. y su padre tienen el mismo nombre. Ambos fueron arrestados muy cerca de la seccional de Empalme Graneros. La policía secuestró un arma de fuego y una barra de hierro durante el operativo para investigar lo sucedido.

Según el primer reporte sobre el procedimiento, los agentes secuestraron un revólver sin municiones en la caja de un camión. Los investigadores creen que uno de los sospechosos lo tiró allí mientras huían del lugar en el que estaban trabajando junto a las víctimas.

El despliegue de la Policía de Santa Fe no requirió ningún llamado al 911. El personal de guardia de la seccional de Carrasco al 5600 se enteró rápidamente de la pelea porque ocurrió a metros de las dependencias del barrio.

Foto: Policía de Santa Fe.

De acuerdo a los testimonios iniciales, al menos cinco personas estaban realizando tareas de saneamiento frente a la comisaría. En ese momento se produjo un altercado entre el capataz y los obreros. El conflicto se agravó cuando uno de los protagonistas advirtió que entre ellos había un hombre armado.

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En base a la declaración de las víctimas y la descripción de los agresores, los policías fueron a buscar a los sospechosos hacia el sur por la calle Pedro Lino Funes. Antes de llegar a French, arrestaron a José Luis C. y a su hijo.

Los agentes no encontraron ningún elemento peligroso durante la requisa. Sin embargo, después recibieron aviso sobre el revólver que había quedado tirado en el camión. Además, los encargados del operativo secuestraron una barra de hierro de 45 centímetros de largo.