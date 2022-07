Doble crimen en Cabin 9: el dueño del auto secuestrado fue detenido por una falsa denuncia de robo

Cuádruple crimen en José C. Paz: una de las víctimas es un adolescente de 13 años

En tanto, en el vehículo se constató que había rastros de sangre en el asiento trasero, donde además había una gorra de lana color rosa también con manchas de sangre. El auto tenía además un orificio de bala en la puerta trasera.

En tanto, a las 1.30 del miércoles un muchacho de 30 años, identificado como Damián Ezequiel R., fue a la subcomisaria 20 a realizar la denuncia por el robo de su auto. Dijo que cerca de las 18 había llegado a la casa de su novias, en la zona de Melián al 6300, estacionó el auto y al rato se dio cuenta de que había dejado la llave puesta. Cuando salió, según este relato, el vehículo no estaba más.

Como parte de la investigación, aunque no trascendieron detalles, los investigadores sospecharon que se trataba de una denuncia falsa, por lo cual el fiscal Patricio Saldutti ordenó la detención del dueño del vehículo. También se pudo establecer la posible participación en el hecho de otro joven, Lucas C. de 18 años y que no fue encontrado en el allanamiento a su casa, por lo cual desde el Ministerio Público de la Acusación lo consideraron prófugo.

Ene se marco, la tarde del miércoles se realizaron cuatro allanamientos en simultáneo en los domicilios relacionados a las personas investigadas. En total se secuestraron celulares, y en la casa del primer detenido tres cartuchos de calibre 9 milímetros.