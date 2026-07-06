Argentina vs. Egipto por los octavos del Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

La Albiceleste enfrentará a los Faraones en Atlanta por el pasaje a los cuartos de final. En esta nota, los detalles del partido

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Argentina chocará ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

La selección argentina enfrentará a Egipto en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) por los octavos de final del Mundial 2026 . Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y los Faraones de este martes al mediodía.

El partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Egipto se jugará este martes 7 de julio, desde las 13 (horario en Argentina), en el Atlanta Stadium de Georgia, Estados Unidos.

El árbitro principal será el francés François Letexier . En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni . El noruego Espen Eskas completa el plantel como cuarta referí y su compatriota Isaak Bashevkin será el juez de reserva.

La transmisión del encuentro entre Argentina y Egipto será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Argentina eliminó a Cabo Verde en 16avos de final y enfrentará a Egipto en octavos del Mundial. AP

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Posibles formaciones de Argentina y Egipto

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Egipto: El entrenador Hossam Hassan no dio indicios del once titular de los Faraones.

El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre Argentina y Egipto avanzará directamente a los cuartos de final del Mundial 2026 y seguirá en la carrera por el campeonato.

En dicha instancia, enfrentará al vencedor del cruce entre Colombia y Suiza. El partido de cuartos se jugará el sábado 11 de julio a las 22 (horario en Argentina) en el estadio Kansas City.