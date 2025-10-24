La Capital | Ovación | River

Cuándo juegan River e Independiente Rivadavia por la semifinal de la Copa Argentina

Argentinos Juniors espera su rival en la final luego de la victoria de este jueves frente a Belgrano en Rosario. Detalles del encuentro y posibles formaciones

24 de octubre 2025 · 16:30hs
El Millonario busca su cuarta final

El "Millonario" busca su cuarta final, mientras que los mendocinos sueñan con jugar por primera vez la instancia decisiva del torneo

Por la segunda semifinal de la Copa Argentina se enfrentan River Plate e Independiente Rivadavia este viernes desde las 22.10 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Andrés Gariano será el árbitro del encuentro y, como a lo largo de toda la competencia, no habrá VAR.

El Gigante de Arroyito albergó este jueves por la noche la definición del primer finalista entre Argentinos Juniors y Belgrano. El "Bicho" se impuso por 2-1 al equipo cordobés gracias a los goles de Hernán López Muñoz y Tomás Molina. Lucas Zelarayán abrió el marcado a favor del "Pirata".

El "Millonario" buscará reivindicar el buen funcionamiento que tuvo en la victoria del pasado sábado ante Talleres por 2-0, lo que le permitió volver a la senda de la victoria tras dos derrotas consecutivas por el Torneo Clausura. Para el encuentro decisivo, Marcelo Gallardo recupera dos soldados experimentados que estaban alejados de las canchas por lesiones: Marcos Acuña y Enzo Pérez.

Por su parte, la "Lepra" viene atravesando un presente complicado ya que hace 6 fechas no conoce la victoria. Con Sebastián Villa como capitán y principal figura, intentará amargarle el sueño al conjunto de Núñez y meterse por primera vez en la instancia decisiva de la competición.

El camino de River Plate en la Copa Argentina:

  • 32avos de final: victoria 2-0 ante Ciudad de Bolívar.
  • 16avos de final: triunfo 3-0 a San Martín de Tucumán.
  • Octavos de final: empate 0-0 en los 90 y victoria en penales ante Unión de Santa Fe.
  • Cuartos de final: se impuso por 1-0 a Racing en el Gigante de Arroyito.

El camino de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina:

  • 32avos de final: triunfo 1-0 ante Estudiantes de Caseros.
  • 16avos de final: empate 2-2 en los 90 y victoria por penales a Platense en el Coloso Marcelo Bielsa.
  • Octavos de final: se impuso por 2-1 a Central Córdoba de Rosario.
  • Cuartos de final: victoria 3-1 a Tigre en el Coloso Marcelo Bielsa.

Posibles formaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Ezequiel Bonifacio, Thomas Ortega, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

