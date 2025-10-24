La Capital | Ovación | Junín

Cómo está el clima en Junín y cómo son los minutos previos al partido con Sarmiento

Central juega los últimos 45' ante Sarmiento en la continuidad del partido que se suspendió el pasado 30 de agosto en el Eva Perón cuando el cotejo estaba 0 a 0

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

24 de octubre 2025 · 15:36hs
La cancha de Sarmiento

Marcelo Bustamante

La cancha de Sarmiento, de nuevo con mucha agua. Juega Central.

Luego de una gran tormenta que se desató en Junín en la noche del jueves, la lluvia se hizo presente en algunos intervalos del día viernes, pero desde las 16 el partido está confirmado para jugarse Sarmiento ante Central los 45' restantes en Junín.

Alrededor de las 14 hubo un chaparrón sobre la cancha de Sarmiento que sembró alguna duda, pero fue muy poca el agua caída para poner en riesgo al partido.

A una hora del comienzo del cotejo no había público en las tribunas. Si algunas banderas que engalanaban el vacío del estadio como “La Barra del Cemento”, “Barrios Unidos”, “Los Guerreros”, “Barrio Villa Talleres”, “Los Pibes del Prado” y “Sos la joya del lugar”.

Los vicenpresidentes de Central, Carolina Cristinziano y Adrián Maglia, fueron los primeros en pisar verde césped que se encontraba en muy buen estado. Estuvieron hablando durante varios minutos hasta que Cristinziano se arrimó al alambrado para saludar y charlar un rato con algunos de los integrantes de los medios partidarios de Central que viajaron a Junín.

Mientras que algunos auxuliares del club local, con algunos secadores, trataban de sacar el agua que se acumuló cerca de los bancos de suplentes.

Eran exacatamente las 15.03 cuando la cuaterna arbitral encabezada por Andrés Merlo ingresó a recorrer el campo de juego, el cual solamente estaba decorado por lo conitos que ponen ambos quipos para hacer el calentamiento previo.

Desde las cabinas de prensa, no se divisó que se haya levantado agua, mientras pisaron el césped. Revisaron las redes, Merlos habló alambrado de por medio con una radio rosarina y “Canayas Unidos” confirmando la realización del partido.

Un par de minutos después se infló la manga y los jugadores de ambos equipos salieron a realizar los movimientos precompetitivos.

