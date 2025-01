Detienen a un barra de Newell's sindicado como un nexo con "Guille" Cantero, líder de Los Monos

La barra de NOB

A fines de diciembre, por orden de los fiscales Adrián Spelta, Lusi Schiappa Pietra y Franco Carbone, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvieron a Diego Gabriel Cantero. Es un primo de "Guille" y asiduo visitante en el penal de Marcos Paz, donde está detenido el líder de Los Monos.

Cantero fue detenido en la calle cuando al ver a los efectivos intentó huir entre los monoblock de Grandoli al 4800, en la zona sur. Lo tenían en la mira por asociación ilícita y por ser el correo de Guille en la barrabrava de Newell's.

La barra es manejada, o al menos lo era, por hombres que están presos: Alejandro “Rengo” Ficcadenti, en la Unidad penitenciaria Nº11 de Piñero, y Leandro “Pollo” Vinardi, detenido en Ezeiza por homicidio y narcotráfico.

Extorsiones desde Los Monos

En una audiencia imputativa llevada acabo en agosto de 2024, el juez Hernán Postma escuchó del fiscal Franco Carbone en su argumento contra el "Pollo" Vinardi que periódicamente el club le paga un millón y medio de pesos a la barra brava leprosa. Los fiscales ahora presumen que quien era el nexo y el que administraba parte de ese dinero en nombre de "Guille" era Diego Gabriel Cantero.

El fiscal Franco Carbone llevó adelante la acusación contra el Pollo Vinardi, su pareja Ivana Barrias, el hijo de ella, Emir Rodríguez, y Luciano "Lucho" Gallardo, jefe de la barra en la tribuna hasta su reciente detención. El puntapié de la causa fue la balacera ocurrida el 26 de julio pasado contra la casa de María Fernanda C., vocal de la comisión directiva del club y mediadora con la barra.

En ese contexto durante la investigación declaró Ignacio Astore, presidente de Newell's, quien dio a entender que las presiones de la barra alcanzaron incluso a influir en la renuncia del director técnico Javier Sanguinetti en agosto de 2022. "Resisto lo que puedo a las exigencias ilegítimas", se resignó el mandatario del club.

En su declaración, Astore mencionó que la relación se tensó cuando la dirigencia comenzó a negarle a la barra el permiso para utilizar el estadio cubierto para realizar fiestas electrónicas. Que en esos idas y vueltas otro día Lucho Gallardo, ya como referente de la barra, lo interceptó en el club para ponerlo en comunicación con Vinardi. "Esa apretada no me la olvido más. Me pasó el teléfono, no pude negarme", dijo Astore. Vinardi le pidió el estadio cubierto, camisetas, dinero y le dijo que lo piense tranquilo y que lo manejara con Lucho.