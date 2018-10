Alexis Caminos, hijo del asesinado exlíder de la barra de Newell's Roberto "Pimpi" Caminos y acusado de haber participado en el crimen una mujer en marzo de 2016 hizo hoy un descargo desde la cárcel de Coronda sobre los allanamientos realizados hoy en barrio Municipal y destacó que se trata de "una persecución política".

Los procedimientos realizados en el sur rosarino fueron ordenados por el fiscal Matías Edery en el marco de la investigación de una serie de crímenes relacionados con la guerra entre los clanes Funes y Caminos que asoló al barrio durante largo tiempo.

Caminos fue imputado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de partícipe primario por el crimen de Mariela Miranda -la mamá de los hermanos Funes, con quien mantienen una vieja enemistad-, cometido el 11 de marzo de 2016.

>> Leer más: Megaoperativo con unos 600 agentes en barrio Municipal





Caminos se comunicó desde el penal corondino con un periodista de Canal 5, a quien llamó a su teléfono personal, y destacó: "Quiero dejar en claro que lo que me están haciendo es una persecución política, no tienen nada. Mis familiares, con los que tuve problemas y discutimos, es decir la hermana de mi papá, es una cosa aparte. Cada cosa que pasa siempre me apuntan a mí. Fueron a buscar droga. Nunca van a encontrar nada porque no estoy metido en eso".

"Mi papá era barra brava y el me lo contó de grande. Nada hablaba ni conmigo ni con mis hermanos de que estaba metido en la droga. ¿Ahora quieren encontrar que yo soy narcotraficante? Lo que quieren es encontrar que cada cosa que pasa el responsable es Alexis Caminos. Estoy cansado ya. Pasa algo, me apuntan a mí. Eso quiero dejar en claro, que la terminen con el apellido Caminos", dijo.