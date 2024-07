Denuncian estafas de una cooperativa que se dedicaba a la venta de automóviles

>> Leer más: Condenaron a otro estafador de concesionarias de autos en Santa Fe

En uno de los casos denunciados la damnificada había promocionado para la venta su vehículo, un Renault Sandero, en una página web. Unos días después la contactó Camila M., una joven que —según los datos y la documentación obtenida— es la presidenta de la cooperativa MEC. Pasada una semana la vendedora llegó hasta la concesionaria, que en ese momento estaba en pasaje Independencia al 1800, y Camila le dijo que la operación de venta se había caído y le pidió que, para acelerar trámites futuros, firmara el 08 y le entregó 200 mil pesos.

Un mes después la vendedora se presentó en la concesionaria junto al abogado Tamous, y Camila le dijo que el auto por el momento seguía a la venta y citó al lugar a Ugolini, quien sería el abogado de la cooperativa, un ex empleado judicial que quedó implicado en la causa por el cobro de coimas a un empresario de juego ilegal que llevó a la detención y destitución de su exjefe, el fiscal Gustavo Ponce Asahad, y el exfiscal regional Patricio Serjal. En el caso de la cooperativa Ugolini nunca llegó a la cita.

Ante la estafa, el estudio Tamous-Carbone planteó la denuncia en marzo en Fiscalía y quien la tomó fue Germán Mazzoni. El fiscal la desestimó por considerar que el hecho no era una estafa sino un incumplimiento contractual. Días después trascendió en el ambiente judicial que la causa sería archivada.

“Lo que plantearon en su momento allegados a la causa es que se comenzara con un juicio, que en estos casos son interminables. Nosotros creemos que es una causa penal y por eso pedimos la revisión al interventor Matías Merlo, que nos dio la razón y la causa comenzó a activarse”.

Uno de los denunciantes, Sergio, explicó a La Capital: “Tengo 64 años y me vi metido en un gran problema. Mi caso es simple, yo les había vendido un auto a estos delincuentes, un Ecco Sport, esto fue en mayo y había salido todo bien. Ahora les dejé mi auto para la venta. No les llevé el vehículo pero sí los papeles, e inocentemente dejé el 08 firmado. Al tiempo, hicimos un contrato. Yo tenía que llevar el auto y retirar el dinero. Pasó una semana, no me pagaron, y a los 10 días me llama una señora que me reclama el auto y me muestra una foto de su tarjeta verde con el auto ya a su nombre. Ahí empezó mi infierno”.

Por otro lado, indicó que fue varias veces a reclamar a la agencia de Pellegrini al 3100 ante alguien identificado como Rodrigo, al que señaló como “cabecilla de la banda”, y le dieron como parte de pago un vehículo de inferior cotización de mercado. “Hice la denuncia penal hace 20 días en una oficina judicial de Mendoza casi esquina Cafferata. También está otra delincuente, una tal Camila, que supuestamente figura como presidenta de la cooperativa. Me fue diciendo pavadas”, concluyó.

A su vez, Sergio explicó que “la mujer a la que le habían entregado el 08 de mi auto también fue víctima de esta estafa y una vez se cruzó en la calle a Camila. La increpó y esta joven le dijo que la iba a denunciar y ella le dijo que no le convenía, que ellos tenían aceitado el tema de las denuncias, que no le iban a hacer caso".

Un caso parecido al de Sergio se mostró este miércoles en el noticiero de Canal 3 ,"Telenoche", donde otro damnificado contó que recibió un aviso de multas al vehículo que entregó, ya que alguien lo habría conducido violando el límite de velocidad y alcoholizado el pasado fin de semana. “Me hicieron firmar un contrato para vender mi auto. Se los dejé la semana pasada. Y ahora me llegaron multas que indican que lo usaron, una persona sin licencia y alcoholizado”.

Desde Fiscalía indicaron que se está haciendo una recolección de denuncias y que los demorados, según como sean las denuncias, afrontarán una audiencia imputativa. Por otro lado también se revisará la razón judicial por la que el fiscal Mazzoni desestimó la causa.