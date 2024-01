Demolieron una casa donde funcionaba un búnker de drogas en zona oeste

Las vías de denuncias de lugares donde se trafica droga, son los Centros Territoriales de Denuncias o al propio Ministerio Público de la Acusación que tiene una página web para hacer denuncias on line.

"La ley permite una actuación que prescinde de lo que sería una investigación en el ámbito federal que persigue a los eslabones superiores en la cadena de comercialización de estupefacientes. Nosotros nos enfocamos en la desactivación del punto concreto de venta”, remarcó el funcionario. “No es una cuestión de quién interviene. Hay que distinguir dos lógicas diferentes. La Justicia Federal, que persigue la cadena de comecialización, y la intervención provincial, que es la desactivación directa de los puestos de venta”, añadió.

Al ser consultado sobre si los procedimientos que realiza la justicia provincial no podrían perjudicar o las investigaciones que se llevan adelante en el fuero judicial, Cococcioni consideró: “No, porque hay una mesa de intercambio de información que va a convocar la fiscal general con el Ministerio Público Fiscal de la Nación. En ese ámbito estarán solo fiscales provinciales y federales. Nosotros no intervenimos. Después habrá otra mesa de implementación donde se coordinarán todas las investigaciones para no que haya interferencias”.

“La investigación federal de narcotráfico es muchas veces de mediano y largo plazo. Y nosotros nos comprometimos a dar una respuesta más inmediata sin perjuicio de que sigan las pesquisas ulteriores. Hoy necesitamos restablecer el orden jurídico en la provincia de Santa Fe. Esta es una estrategia de intervención que será sostenida con bases en datos de inteligencia criminal. Estas primeras intervenciones se empezaron a armar cuando entró en vigencia la ley y se coordinaron cuando en la legislatura se discutía la ley de microtráfico”, añadió.

Por su parte, la fiscal general de la provincia, Cecilia Vranicich, agregó: "Este operativo tiene su génesis en una solicitud que efectuó, en un trabajo muy comprometido, el fiscal Aníbal Vescovo de Rosario. Una jueza tomó ese pedido y autorizó la destrucción de este puesto de venta de drogas. Este búnker, si bien es precario, lo hemos considerado como un mercado abierto de estupefacientes que genera violencia altamente lesiva".

Vranicich sostuvo que el inmueble demolido hoy "fue generador de la muerte de una persona directamente. Además, dando una vuelta por el barrio se puede ver que ay una escuela primaria a pocos metros y a tres cuadra hay otra. Entones, claramente para nosotros fue uno de los ejercicios prioritarios que estamos haciendo. Esto empezó hace trece días, con los mismos recursos, y ahora lo ponemos en vigencia progresivamente. También hoy en el Centro de Justicia Penal hay una audiencia donde el fiscal va a solicitar esta medida. Luego veremos si los jueces están de acuerdo o no".