Críticas por el accionar policial en un operativo

Desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional repudiaron la posición adoptada por el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, respecto a la agresión que sufrió Gustavo Benítez, un vecino de la zona oeste atacado con un balazo antitumulto en un oscuro episodio ocurrido el sábado pasado en un operativo policial en inmediaciones de Barra y Biedma. En ese operativo Benítez recibió una perdigonada en el pecho disparada por un oficial y permaneció doce horas detenido. Pullaro defendió el accionar de la fuerza y advirtió que los uniformados que él conduce "tienen armas y las va a utilizar" cuando sufran una agresión.

En ese marco, la Multisectorial manifestó a través de un comunica "su preocupación" y "repudió" los dichos del referente de la Seguridad santafesina. Pullaro "tiene la obligación de diseñar e implementar acciones, programas y políticas para detectar, prevenir y sancionar la violencia institucional; lejos de esto, avala estas prácticas generando las condiciones para que estas graves violaciones a los derechos humanos sigan sucediendo", afirmaron.

Operativo y escopetazos

El sábado pasado un operativo policial de rutina destinado al control vehicular que se llevó adelante en inmediaciones de Barra y Biedma, en la zona sudoeste, terminó en una batahola que se saldó con varios disparos de escopeta, uno de los cuales dio en el pecho de Benítez.

El vecino, al que en la zona lo conocen por el apodo de "Pelado", contó a este diario que intentó mediar cuando la policía le secuestraba la moto a un amigo. Y que ante la aglomeración de gente un policía disparó su arma contra el tumulto y lo hirió.

Benítez fue detenido entre las 17 del sábado y las 5 del domingo, período en el cual fue trasladado al hospital Carrasco para ser atendido por las lesiones recibidas, y le abrieron una causa por por las lesiones leves causadas con un piedrazo a un policía y resistencia a la autoridad. El vecino indicó que hasta ese momento no contaba con antecedentes policiales.

Entender el contexto

Al conocerse el hecho, el ministro Pullaro dialogó con la prensa el miércoles y dijo: "No se puede pedir a la policía que actúe y después criticar cada procedimiento. Estas personas no deberían haber resistido a la autoridad ni agredir a los policías, hay que entender el contexto", dijo Pullaro. "En este caso la policía actuó correctamente porque detuvo a tres motos que no tenía la documentación y simplemente las iban a trasladar al corralón", explicó. "Si esta gente tenía los papeles en la casa, entonces hubieran ido después al corralón a buscar los vehículos, pero no resistirse a la autoridad, no arrojarle piedras a los policías, no agredir", agregó.

Y remató sus conceptos diciendo: "La policía que conduzco tiene armas y las va a utilizar en función de lo que significa el uso de la fuerza progresiva, no podemos pedirle a la policía que actúe y después cuestionar siempre lo que hace sin ver el contexto". Además, recordó que en su gestión "a los malos policías" se los sacó de la fuerza de seguridad. "Soy el ministro que más exoneraciones y destituciones ha decidido", dijo.

Sorprendidos

Al respecto desde la Multisectorial indicaron en un comunicado que "preocupan las declaraciones del principal responsable político de la policía en el actual contexto político y social, sumado a la grave situación en materia de violencia institucional que atraviesa Rosario y la provincia de Santa Fe". Y expresaron sentirse "sorprendidos de que el ministro resaltara que en su gestión «a los malos policías se los saca» de la fuerza de seguridad, porque el propio funcionario manifestó en audiencia con integrantes de esta Multisectorial que él no tomaría ninguna medida administrativa sobre el personal policial hasta que sean sometidos formalmente al proceso penal y que tampoco avanzaría en los procesos administrativos hasta que no se establezca judicialmente la responsabilidad penal de los policías involucrados en los hechos".

Si bien su presentación formal ocurrió a mediados de 2017, la Multisectorial es un espacio colectivo conformado hace alrededor de cuatro años en el que están representados tanto familiares de víctimas de violencia institucional de los últimos años, distintos organismos defensores de Derechos Humanos, partidos políticos de centro izquierda, equipos de investigación universitarios y representantes de universidades.

Al finalizar su comunicado la Multisectorial invocó a que la fiscal Karina Bartocci, encargada de la Oficina Violencia y Corrupción Policial tome carta en el asunto.