Crimen de Ivana Garcilazo: la familia pide elevar la recompensa por datos sobre los autores

Búnker derribado en Stella Maris: "No era casa de familia y hubo tres homicidios vinculados"

La muerte de Ivana conmocionó a la ciudad. Fue un ataque demencial a un grupo de hinchas que solo estaban festejando haber ganado un partido tradicional. No hubo provocaciones , no hubo justificaciones.

Poco más de 10 días después del asesinato de la hincha canalla de 32 años, se entregó uno de los participantes del ataque a piedrazos. El docente de educación física Ariel Cabrera , se presentó en la sede de la a ex Agencia de Investigación Criminal (AIC), en la zona sur de Rosario, acompañado de un abogado. El 26 de octubre , en tanto, se presentó en la misma dependencia policial de Lamadrid al 500 Juan José "Tuerca" M., de 40 años .

El círculo sobre los agresores se iba cerrando pero restaba encontrar a uno: Damían Reinfestuel, un docente de Química que renunció a su trabajo horas después del ataque y desapareció Todas las pistas y datos, que incluso motivaron la intervención de Interpol, indican que se fugó a Bolivia.

Damian Reifenstuel.jpg Damián Reinfestuel es docente de Química y está prófugo. Está sindicado como uno de los presuntos asesinos de Ivana Garcilaazo.

Hace unos días, Fiscalía reiteró en sus redes sociales el pedido de colaboración para dar con el paradero de Damián Reinfestuel. "El pedido se reitera periódicamente pero sobre Reinfestuel no han habido hasta el momento datos concretos sobre su paradero. Los datos que han sido investigados han dado resultado negativo por el momento", indicaron fuentes del MPA a La Capital, desde donde aseguraron que la línea más concreta de investigación es que el prófugo continúa en Bolivia. También se indicó que el docente cuenta con un pedido de captura de Interpol activo.

En una primera instancia la causa quedó a cargo del fiscal Gastón Ávila, quien pasó a desempeñarse en otra unidad en la Fiscalía. Las investigaciones están en poder del fiscal Lisandro Artacho, de la Unidad de Homicidios Dolosos.

Qué dice hoy la familia de Ivana Garcilazo

Silvina Garcilazo habla con La Capital y el recuerdo de su hermana Ivana sigue doliendo pero a la vez le da muchas fuerzas: "Ella no merecía irse de la manera en que se fue, por eso no bajamos los brazos y seguimos pidiendo justicia. La semana pasada nos enteramos de que el fiscal (Gastón) Ávila tuvo que dejar la causa pero confiamos en el nuevo fiscal, Lisandro Artacho. Él le pidió a nuestro abogado unos días para acomodarse y así poder reunirnos", sostiene.

Sobre la investigación puntualmente destaca que, si bien no hay nada certero, "aparecieron dos testigos". Amplía: "Una es una chica que llegó a Fiscalía en estado de shock asegurando que había visto a (Damián) Reinfestuel, que fue muy contundente en su relato. Dijo haberlo visto andando en bicicleta, encapuchado y en la zona donde fue el crimen. Estaba muy segura de que era él. Sin emabrgo a Gastón (Ávila) le parecía muy raro que se volviera a mostrar después de haber estado tanto tiempo prófugo. El otro testigo dijo que creyó haberlo visto, pero no fue tan contundente como el otro testimonio".

Ivana hincha de Central.jpg Ivana Garcilazo tenía 32 años. el pasado 30 de septiembre fue asesinada de un piedrazo en Mointevideo y Ovidio Lagos cuando regresaba del Gigante de Arroyito Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Pedido de aumento de la recompensa

Silvina aporta luego un dato más que importante que es el pedido que realizará la familia al gobierno de la provincia para aumentar el monto de la recompensa ofrecida a quien aporte datos sobre el paradero de Reinfestuel. "Hoy está en $ 1 millón. Por esa cifra nadie se arriesga. Pedimos que se lo eleve a un mínimo de $5 millones. Esperamos una respuesta favorable. En el caso del crimen del playero (Bruno Bussanich) se otorgaron $10 millones y se logró entregarlo. Eso será fundamental", sostiene.

También comenta que, si bien falta poco más de tres meses para el primer aniversario, hay cosas en marcha: "Estamos organizando un homenaje a Ivana, que constará en la realización de un mural en la zona del Gigante de Arroyito. También pensamos inaugurar una placa frente al edificio donde ella cayó muerta", anticipa.

Por último, dice que la muerte de su "ángel" -como prefiere recordar a Ivana- implica para su familia "no olvidar, no bajar los brazos. Esta es una lucha que no vamos a cesar. Y es por ella, por todo lo que significaba Ivana".