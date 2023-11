Familiares de Ivana Garcilazo en Bolivia: "Confiamos que este esfuerzo va a tener su fruto"

Una familia que decide buscar justicia por un ser querido asesinado abre una puerta a un mundo desconocido. Lo primero, en muchas ocasiones, es toparse con un lenguaje que puede resultar ajeno: todo lo que implica un proceso judicial, que se plasma en un legajo que engorda en tanto avance la investigación. Hay quienes, en paralelo a esa espera, organizan movilizaciones para difundir su lucha, se reúnen con otras personas que atraviesan una situación similar o cuentan una y otra vez la misma historia con el objetivo de que el punto final no sea la impunidad. En ese mundo desconocido surgen iniciativas como la de los familiares de Ivana Garcilazo, la hincha de Rosario Central asesinada de un piedrazo el 30 de septiembre pasado después del clásico con Newell's. Su hermana vendió su comercio para viajar a Bolivia, donde creen que se fugó el único de los tres sospechosos que no fue detenido.

La decisión de viajar

La familia Garcilazo no dejó de pensar en esa hipótesis y desde hace dos semanas comenzaron a analizar la idea de viajar a Bolivia para difundir la búsqueda de Reifenstuel y agotar las alternativas posibles, al menos para tener la seguridad de estar haciendo todo lo que está a su alcance. Aunque implique decisiones determinantes, gastos económicos y la posibilidad de estar persiguiendo una pista falsa.

No hubo mucho para pensar, Silvina y su pareja se subieron a un colectivo el lunes 30 de octubre en la terminal de Rosario y llegaron a Santa Cruz de la Sierra el jueves 2 de noviembre tras recorrer casi 2 mil kilómetros y varias paradas. "Todo empieza cuando recibimos la noticia de que un remisero lo había cruzado ilegalmente por Salvador Mazza (Salta) a Bolivia hace ya más o menos 20 días", contó Silvina a La Capital desde Santa Cruz de la Sierra.

"A partir de eso empezamos a llenar todas las redes sociales de mochileros, de argentinos en Bolivia, de ferias y demás, con fotos de Damián", relató la mujer. "La consecuencia fue que dos testigos se comunicaron conmigo aportándonos de que estaría en Santa Cruz. Nos indicaron que estaría en el complejo Cine Center, limpiando vidrios en un semáforo", agregó.

Silvina destacó su satisfacción con la investigación judicial: "El fiscal Ávila hace un trabajo increíble, pero lamentablemente hay cosas que exceden a su trabajo. Así que cuando tuvimos la respuesta de que no había recursos para venir a buscarlo lo conversamos con el fiscal, que no estuvo de acuerdo". "Le planteé que como hermana no podía quedarme en mi casa esperando la nada. Yo necesitaba venir, al menos para molestar para que se haga este trabajo", explicó.

El esfuerzo de una familia

"Decidí vender mi negocio, mi IPhone y con la plata que recaudé viajé y me acompañó mi marido", contó Silvina. El viaje se extendió desde el lunes 30 de octubre por la tarde hasta el jueves 2 de noviembre por la mañana, cuando por fin llegaron a Santa Cruz de la Sierra. Antes hicieron paradas en La Quiaca, desde donde cruzaron a Bolivia por Villazón. De esa localidad fueron a Tarija, donde conocieron a una señora que les ofreció hospedaje en Santa Cruz. "Fue un ángel mandado por Ivana. Nos abrió la puerta de su familia y estamos con ella gracias a Dios. Estábamos decididos a dormir en una plaza si lo teníamos que hacer, pero estamos parando en la casa de ella", contó.

Una vez instalados en Santa Cruz, Silvina y su pareja se reunieron con funcionarios del Consulado argentino en Bolivia. "No fue ni grata ni confortante, no sentimos recibir lo que esperábamos. Seguimos solos por nuestra cuenta. Nos habíamos ilusionado con tener otra respuesta", criticó la mujer.

En ese andar solos se encontraron con las dos personas que se habían comunicado con ellos para decirles que habían visto a Reifenstuel. "Fuimos al lugar indicado donde lo habían visto, estuvimos varios días viendo si lo podíamos localizar limpiando vidrios. Como no vimos nada que nos indique que estaba ahí hablamos con limpia vidrios de la zona, les mostramos la foto y nos dijeron que sí, que efectivamente había estado incluso con un perrito", relató. "Pero hace una semana la policía fue al lugar y Damián ya no volvió", aseguró que le contaron estas personas.

En estos días se reunieron con la policía de Bolivia, pegaron por toda Santa Cruz las fotos del sospechoso que imprimieron en Rosario y difundieron la búsqueda en todos los medios de comunicación con los que pudieron ponerse en contacto. "La gente acá es muy solidaria, colabora mucho, es muy agradable. Al estar el caso en los medios y al pedir ayuda acá confiamos en que la policía y la gente nos va ayudar. Confiamos que este esfuerzo va a tener su fruto", consideró Silvina.

También indicó que hay una cuenta de Instagram que manejan los familiares de Ivana y donde brindan tanto la información de los avances en la búsqueda como de las formas de recaudación de fondos para solventar los gastos del viaje. El usuario es "justiciaporivana" y están rifando una camiseta de Rosario Central o de Newell's firmada por jugadores de cada plantel.