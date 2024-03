Crimen del playero: un chico de 15 años, mano de obra del delito para instigadores desconocidos

El miércoles por la noche Jimena López, novia de Bruno Bussanich, publicó en su cuenta de X un fuerte descargo contra la Justicia provincial luego de que se conociera la detención de los sospechosos de haber amenazado a Ángel Di María. "Si no tenés plata no sos nadie", había dicho tras conocerse la captura a solo dos días de la intimidación ocurrida en la zona del barrio privado de Funes en el que viven familiares del futbolista. Para ella habían pasado casi 20 días desde el asesinato de su pareja sin más novedades que algunas pistas que no habían conducido a nada.