Crimen frente a Newell's: no descartan un mensaje para un líder de la barra 

El fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Ademar Bianchini , brindó este jueves precisiones sobre el asesinato de Lorenzo Altamirano, de 29 años, ocurrido anoche frente al estadio de Newell’s Old Boys: reveló que la víctima fue trasladada en auto por los asesinos que eligieron el lugar de la ejecución, por eso, no descartó que el asesinato sea un mensaje para alguien relacionado con la barra del club parque Independencia.

Asimismo, agregó que “no está determinado el número de ocupantes que en ese lugar se bajaron del auto. Descendieron Altamirano y algunos más, y ahí le dispararon a la víctima, en el lugar. La secuencia continuó con el Sandero retirándose del lugar y un rato después un vehículo de similares características fue encontrado cerca del lugar del crimen, incendiado”.

El fiscal dijo que se están relevando las cámaras de video vigilancia que hay en el club, y en ese sentido aclaró que por la hora en que ocurrió el hecho y por la lluvia que caía en ese momento, ya no había socios en el sector de parrilleros del club. “Además, no fueron disparos dirigidos contra el club, sino que fueron tres o cuatro balazos dirigidos a Altamirano. Aunque los parrilleros hubieran estado llenos de gente, el ataque no hubiera causado riesgo para los socios”.

fiscal.jpeg El fiscal Ademar Bianchini está al frente de la investigación de tres crímenes en las últimas horas.

En ese sentido, entendió que el lugar elegido para el crimen pudo tener una o dos razones. “Para dar algún gesto simbólico de hacerlo frente a la cancha de Newell’s o para aprovechar el anonimato o privacidad que brinda el parque a esa hora de la noche”, detalló Bianchini.

Consultado sobre si este crimen puede estar vinculado a la interna de la barra de Newell’s, señaló: “No tengo elementos para suponer que esté relacionado a ese tema. Puede ser que tenga que ver con alguien que esté cerca de algún miembro o ex miembro de la hinchada, pero no a la barra como tal y menos en un conflicto entre grupos”.

En cuanto a si el asesinato de Altamirano tiene puntos de contactos con la balacera contra la subcomisaría 26ª de Villa Gobernado Gálvez, el fiscal no lo descartó. “Podría tener vinculación por la carta que dejaron en la seccional, pero no por el vehículo utilizado. Fueron hechos casi simultáneos. El que se usó en el parque se quemó pocos minutos después y cerca del lugar del hecho”, precisó.

a84203bd-bdf4-4608-a43e-d2a4a7389696.jpg Lorenzo Altamirano, de 29 años, fue ejecutado frente al estadio de Newell's, en el parque Independencia.

Sobre el mensaje intimidatorio que dejaron los autores del tiroteo a la comisaría, el fiscal dijo: “Todavía no me atrevo a elaborar conjeturas. Trato de reunir información sin apresurarme a elaborar conjeturas que después uno adopta y que lo que no cuadra en esa hipótesis la termina descartando”.

En el ataque a la dependencia policial de Villa Gobernador Gálvez, los agresores dejaron un mensaje escrito en un cartón que decía: “Damián Escobar, Leandro Vinardi, Daniel Gómez. Dejen de sacar chicos del club para tirar tiros en Rosario”. Las dos personas mencionadas son sindicadas como líderes de sectores del paravalancha de la lepra.