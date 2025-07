Piden perpetua para tres acusados de matar a un efectivo frente a la Policía de Investigaciones

La escena del crimen del policía César Carmina frente a la ex Agencia de Investigación Criminal (AIC). Del auto se levantaron huellas y manchas de sangre de dos acusados.

Huellas dactilares, pericias de ADN, testimonios y registros de cámaras sustentan la acusación que presentó el fiscal en una audiencia previa al juicio por el caso. Para Ferlazzo se trató de un crimen que no se podría haber concretado sin planificación, aunque la investigación no detectó un móvil ligado con la función policial de la víctima. “Nuestra hipótesis siempre fue que lo mataron para robarle, no se pudo confirmar otra”, planteó el fiscal.