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Se define la tabla anual: cuándo jugarán en simultáneo Central, Boca y Argentinos

Según trascendió, la Liga Profesional decidió que los tres partidos se disputen este sábado, a las 14.30, aunque el anuncio oficial llegará en las próximas horas.

2 de noviembre 2026 · 14:39hs
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Fideo Di María y Leandro Paredes

Fideo Di María y Leandro Paredes, los referentes de Central y Boca que pelearán por el título.

Boca, Central y Argentinos Juniors definirán al nuevo campeón de la tabla anual en la fecha 16 del torneo Clausura, la cual se ajustará a los operativos de seguridad por la visita del papa León XIV. Sobre el mediodía de este lunes, trascendió cuál sería el día y el horario de los partidos que se disputarán en simultáneo.

Los tres clubes llegarán con chances de ser campeones de la Liga 2026, aunque el Bicho tendrá esta noche su partido pendiente ante Atlético Tucumán, por lo que jugarán en el mismo horario para determinar quién se quedará con el título. Si los de La Paternal superan al Decano, igualarán los puntos del Xeneize, pero la diferencia de gol favorece a los del Vasco Arruabarrena (+22 contra +11).

Según trascendió, la Liga Profesional decidió que los tres partidos se disputarán el próximo sábado 7 de noviembre a las 14.30, aunque el anuncio oficial llegará en las próximas horas.

Gastón Avila le dio el triunfo a Central en Junín para soñar con ser campeón de la tabla anual.

Gastón Avila le dio el triunfo a Central en Junín para soñar con ser campeón de la tabla anual.

Esta medida tiene como objetivo que ningún equipo saque ventaja deportiva de sus rivales. En tanto, Boca es el único que depende de sí mismo para quedarse con el trofeo, ya que una victoria como local ante Defensa y Justicia le bastará para coronarse.

>> Leer más: Di María: "Cuando vuelve, uno sueña con estas cosas, pero no sabe si se van a cumplir"

Por su parte, Central recibirá al descendido Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito, mientras que Argentinos también será local pero ante Huracán. A su vez, los tres definirán los cupos de clasificación a la Copa Libertadores.

Los partidos que definirán la tabla anual

Lunes 2 de noviembre

21.15 - Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors

Sábado 7 de noviembre

14.30 - Central vs. Estudiantes de Río Cuarto

14.30 - Boca vs. Defensa y Justicia

14.30 - Argentinos Juniors vs. Huracán

La tabla anual

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