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ClimaLab: innovación, financiamiento y soluciones frente al cambio climático

¿Y si enfrentar el cambio climático también abriera oportunidades de negocio?

Fiorella Del Bianco

Por Fiorella Del Bianco

2 de noviembre 2026 · 14:39hs
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ClimaLab: innovación, financiamiento y soluciones frente al cambio climático

En el marco de la Semana del Clima Rosario 2026, ClimaLab reunió a startups, empresas, bancos, fondos e instituciones para explorar cómo las soluciones frente al cambio climático pueden generar beneficios ambientales y, al mismo tiempo, abrir oportunidades de negocio.

La propuesta partió de una pregunta: ¿cómo acercar una problemática que a veces parece abstracta al ámbito privado y mostrar que también puede impulsar la actividad económica? Una respuesta está en el ecosistema emprendedor, donde surgen iniciativas que buscan resolver desafíos ambientales con innovación y tecnología.

El financiamiento de la inversión de impacto fue uno de los ejes del encuentro. La Bolsa de Comercio de Rosario presentó un panorama del ecosistema emprendedor y de las startups que desarrollan respuestas a desafíos ambientales. El Banco Municipal y Banco Coinag compartieron la visión de la banca local, mientras que CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aportó una mirada regional.

Desde la perspectiva de los fondos de inversión, Mayco Mansilla, CEO y Co-Fundador de Innventure, y Bernardo Milesy, fundador Director en GLOCAL LatAm, acompañaron la jornada y compartieron cómo la articulación entre capital e innovación puede impulsar soluciones frente al cambio climático.

El eje emprendedor se hizo presente con la participación de startups que aplican innovación a distintos desafíos ambientales y productivos, con el acompañamiento de Endeavor. A ellas se sumaron empresas y organizaciones con trayectoria, como Nestlé, John Deere, Sika, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y La Cumbre, que compartieron sus iniciativas y desafíos frente al cambio climático.

También participaron Rubén Altan, cofundador y socio director de Antom, fondo que busca acelerar la transición hacia una economía regenerativa, Damián Silva, coordinador de CREA Lab, el programa de incubación de startups del agro de CREA, entre otros actores referentes del ecosistema.

ClimaLab puso en diálogo a quienes desarrollan soluciones, quienes pueden financiarlas y quienes enfrentan el desafío de incorporarlas. La jornada dejó en claro que conectar a esos actores es clave para que la innovación climática pueda traducirse en impacto y nuevas oportunidades.

Sobre la autora: Área de Relaciones Internacionales FNGA

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