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Cecilia Dieleke ganó el oro y obtuvo la primera medalla argentina en Dakar 2026

La abanderada de la delegación nacional se impuso en la final de los 200 metros espalda y le dio a Argentina su primera presea en los Juegos Olímpicos de la Juventud

2 de noviembre 2026 · 14:30hs
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Cecilia Dieleke edificó un recorrido en constante ascenso desde sus primeros años.

Cecilia Dieleke edificó un recorrido en constante ascenso desde sus primeros años.

La nadadora argentina Cecilia Dieleke protagonizó una jornada histórica en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tras ganar la medalla dorada en la competencia de 200 metros espalda. La joven deportista se convirtió en la primera atleta femenina de la Argentina en conseguir el máximo galardón en un evento olímpico de natación, fijando además un nuevo récord para el país y la región. La actuación de la representante Albiceleste significó la primera medalla para la comitiva nacional en lo que va de esta edición del certamen internacional.

La competidora (17 años) dominó la carrera de la final disputada durante la jornada inicial del calendario oficial. Con un tiempo de 2:10.05, logró superar por un amplio margen a sus perseguidoras: la griega Eirini Zervou finalizó en la segunda colocación obteniendo la medalla de plata con un registro de 2:15.52, al tiempo que la nadadora israelí Ofir Simcha cerró el podio al marcar 2:17.44.

La felicidad de la nadadora

“Estoy muy bien, muy feliz. Esto es lo que venía a buscar. Es un sueño cumplido”, sostuvo la atleta tras la victoria. La presentación en los 200 metros espalda representó el primero de los cuatro desafíos fijados en su programa para la cita en Dakar. En declaraciones al canal oficial Olympics, la nadadora agradeció el respaldo otorgado por su equipo técnico, su núcleo familiar y sus amistades, dedicándoles la victoria obtenida.

En relación a sus metas dentro de la actividad, la joven dejó en claro sus aspiraciones a futuro: “Sueño con ir a Los Ángeles. Espero que se dé. Y si no se da, será en 2032”, remarcó.

La trayectoria de Dieleke

Cecilia Dieleke edificó un recorrido en constante ascenso desde sus primeros años. Sus comienzos se dieron a los seis años, momento en que sus padres la anotaron en una colonia de verano. Aunque en una etapa inicial practicaba gimnasia artística, su rendimiento en el medio acuático llamó la atención de los entrenadores, quienes sugirieron su incorporación a las estructuras competitivas del club.

Con nueve años participó en su primer campeonato nacional y a los 13 fue llamada a formar parte del seleccionado argentino de divisiones formativas. Su orientación hacia el estilo espalda arrojó logros de manera inmediata: con 14 años se coronó campeona nacional en la categoría mayores dentro de los 200 metros de dicha especialidad.

>>Leer más: De ser campeón, dar vueltas olímpicas y jugar Mundiales a despuntar el vicio en el fútbol amateur

Durante 2025 inició su incursión en competencias continentales e internacionales de mayor envergadura. Compitió en el Campeonato Mundial Junior desarrollado en Otopeni, Rumania, alcanzando la sexta ubicación en la final de los 200 metros espalda. Ese mismo año integró las postas del equipo nacional en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, donde cosechó cuatro medallas de plata y dos de bronce.

En 2026 obtuvo tres medallas doradas y dos plateadas durante los Juegos Suramericanos de la Juventud celebrados en Panamá. Y en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 completó otra presentación destacada al subir al podio en las siete carreras en las que compitió, finalizando como la atleta con mayor cantidad de medallas de la delegación nacional tras cosechar tres oros, tres platas y un bronce.

Con el triunfo logrado en Dakar 2026, Dieleke sumó un hito a una carrera que la ubica entre los valores proyectados del deporte argentino. Su consagración olímpica, acompañada por la consecución de las marcas nacional y sudamericana, representa una marca inédita para el país.

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