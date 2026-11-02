¿Cómo pensar los sistemas de salud frente a la crisis climática?

El cambio climático no sólo impacta en la salud de la población, también exige sistemas sanitarios preparados para prevenir riesgos y reducir su huella ambiental.

Durante la segunda jornada de la Semana del Clima de Rosario 2026, se realizó el panel “ Los sistemas de salud frente a la crisis climática ”, organizado por la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA) y MOVERSE. El encuentro contó con la participación de María Verónica Torres Cerino, jefa del Servicio de Toxicología del Hospital Universitario Austral; Fernando Pérez, gerente de Marketing y Comunicación de Federada Cobertura Médica; Jaquelina Tapia, gerenta del Programa de Sostenibilidad en Salud para América Latina y el Caribe de Salud Sin Daño; y José Ignacio Mangiameli, director general de Políticas Intersectoriales de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario

El encuentro propuso reflexionar sobre cómo los sistemas sanitarios pueden prepararse para los efectos del cambio climático y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental de sus propias actividades.

Las olas de calor, las inundaciones y otros fenómenos extremos incrementan los riesgos para la salud, agravan enfermedades preexistentes y pueden comprometer el funcionamiento de los servicios sanitarios. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 2030 y 2050 el cambio climático podría causar unas 250.000 muertes adicionales.

Pero el vínculo también opera en sentido inverso: el sector sanitario genera alrededor del 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero , de acuerdo con estimaciones de la OMS. Su huella ambiental está asociada al consumo energético de los establecimientos y a la producción y el transporte de medicamentos, insumos y equipamiento. Por eso, el desafío es doble: fortalecer la capacidad de respuesta ante los riesgos climáticos y avanzar hacia modelos de atención más sostenibles.

En este contexto, Fernando Pérez de Federada Cobertura Médica, destacó la importancia de desarrollar modelos de gobernanza que permitan identificar riesgos a largo plazo y traducirlos en políticas de prevención y mitigación.

Desde el Hospital Universitario Austral, María Verónica Torres Cerino compartió estrategias orientadas a fortalecer la resiliencia institucional y disminuir la huella de carbono, destacando el potencial del sector para impulsar transformaciones concretas.

Por su parte, Jaquelina Tapia de Salud Sin Daño, señaló que cada vez más hospitales de América Latina trabajan en medir sus emisiones, reducir su dependencia de combustibles fósiles y eliminar plásticos de un solo uso. También remarcó la importancia de trasladar estas iniciativas a las políticas públicas.

En representación de la Secretaría de Salud Pública, José Ignacio Mangiameli enfatizó en que la relación entre clima y salud es bidireccional: mientras el cambio climático incrementa los riesgos sanitarios, el funcionamiento del propio sistema genera impactos ambientales que deben reducirse. Para ello, consideró fundamentales las políticas públicas y la articulación intersectorial.

Desde MOVERSE, Natalia Diruscio -quien moderó este panel junto con la FNGA- destacó la creación de la Comisión de Salud y Sostenibilidad, una iniciativa que busca impulsar el compromiso de un sector con gran capacidad de innovación y transformación.

Las experiencias compartidas dejaron en evidencia que construir sistemas sanitarios más sostenibles requiere planificación, cooperación y continuidad. Cuidar la salud de las personas también implica proteger el ambiente y preparar a las instituciones para responder a los desafíos climáticos presentes y futuros.