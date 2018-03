Conmoción por la muerte de una joven ciclista asaltada

A veinte días del crimen de la maestra apuñalada alevosamente en Alto Verde, la ciudad de Santa Fe se vio conmocionada otra vez por la muerte de una joven de 32 años como consecuencia del ataque de ladrones que la abordaron desde una moto mientras ella iba en bicicleta por una avenida.

Como adelantó ayer este diario, el episodio ocurrió la tarde del sábado cuando Luisina Rodríguez fue abordada con fines de robo por dos sujetos que a bordo de una moto la interceptaron en la esquina de Facundo Zuviría y José María Gutiérrez. Luisina cayó pesadamente, golpeó su nuca contra el pavimento. y murió antes la noche del sábado en el hospital José María Cullen por graves heridas sufridas en la zona occipital del cráneo.

En medio de la conmoción, sus familiares se reunieron ayer con la fiscal Cristina Ferraro luego de despedir los restos de la joven en el Cementerio Municipal en medio de un profundo dolor. Las radios santafesinas y las redes sociales se inundaron a lo largo de la jornada con mensajes de indignación y pesar de la ciudadanía conmocionada por el segundo crimen de alevosas características en menos de un mes. Además, la muerte de Luisina remite al asesinato de Marianela Brondino, que hace ocho años murió a manos de ladrones que la asaltaron cuando volvía de su trabajo en bicicleta.

En conferencia de prensa la fiscal Ferraro consignó que "la tarde del sábado, cerca de las 17, Luisina Rodríguez circulaba por Zuviría en una bicicleta y cerca del cruce con Gutiérrez fue interceptada con fines de robo por dos sujetos que le arrebataron su mochila y cayó contra el asfalto. Al ser trasladada al hospital Cullen ingresó con un severo traumatismo de cráneo y luego falleció", sostuvo.

Intensamente

Respecto de las circunstancias en que se desencadenó el suceso, Ferraro consignó que "se está investigando intensamente, con un relevamiento de la zona entre vecinos, transeúntes o cualquiera que pudo haber visto lo acontecido. El hecho sucedió a una hora en que dicho lugar es muy transitado".

"También estamos trabajando —agregó— con las cámaras de vigilancia de la zona. Es una labor que lleva un tiempo y por esos motivos aún no hemos podido individualizar a las personas que cometieron este hecho. Por el momento la línea investigativa que estamos siguiendo es la de un robo, porque así lo indican los relatos que se han tomado a algunos testigos", no obstante "no se descartan otras hipótesis alternativas", aclaró la fiscal interviniente.

Ayer también se conoció el testimonio de un comerciante que tiene su local en avenida Facundo Zuviría al 4800, a metros donde se produjo el fatal atraco. "Escuché un estruendo y un golpe muy fuerte y cuando me di vuelta para ver lo que pasaba, observé a una joven tirada en la calle y dos hombres en una moto blanca, del tipo enduro, acelerando a toda velocidad por la avenida hacia el norte", contó el hombre a medios locales. El comerciante comentó que trató de asistir a la joven pero "no se movía, estaba inconsciente y convulsionaba. El asfalto quemaba, pero la joven no reaccionaba", culminó su estremecedor relato.