Denuncian a un financista de Rosario acusado de realizar una estafa piramidal

"Me siento timado, engañado y estafado. No me di cuenta hasta que toda la impostada transparencia en su operatoria de negocios no pudo ser respaldada por documentación alguna. Sus ostentaciones permanentes y su apariencia de hombre de negocios no eran más que un montaje armado para engañarme. No cumplió con lo prometido y a partir de un determinado momento directamente dejó de pagarme", dijo en la denuncia uno de los ahorristas, quien se contactó con otros damnificados que se pronunciaron por redes sociales y que estaban en su misma situación.