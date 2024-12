El financista Esqueff fue detenido y lo acusan de una presunta estafa piramidal

Ganar tiempo

Como justificación para ganar tiempo Esqueff les habría dicho a los inversores que: "Apareció un grupo inversor interesado en la adquisición de la cartera de clientes del Grupo Gemas filial Rosario - del que él era titular_ y una de las cláusulas que pusieron es que tengamos la aceptación excluyente del 90% de los clientes". Esto lo envió a su red de inversores por medio de un video. Además les confirmaba que en caso de concretarse la operación se tardaría unos cinco años en devolver el capital a todos los clientes. Los inversores para ese entonces eran más de 300.

Uno de los abogados que interviene en la causa, Gustavo Feldman, expresó: "Esqueff será acusado de estafar a más de 300 personas bajo un esquema Ponzi. Ofrecía planes de inversión que llegaban a prometer rendimientos anuales de hasta 122% en dólares. Al momento de radicar denuncias, la causa fue enviada a la UFE de Investigación y Juicio. Estamos frente a una estafa de gran escala, que ha causado un daño inmensurable tanto desde lo cuantitativo como desde lo cualitativo. Las víctimas de Esqueff son en su mayoría familias que han sido desapoderadas de los ahorros de toda su vida. La justicia debe estar a la altura y dar acabada demostración de respaldo a la ciudadanía frente a estos maleantes. El objetivo perseguido en este caso es poder encontrar el dinero que Esqueff quitó a las víctimas, para que a ellas retorne."

> Leer más. Denuncian a un financista de Rosario acusado de realizar una estafa piramidal

El querellante agregó que “un dato para nada menor es hace un mes aproximadamente hemos presentado una nueva denuncia, aportamos prueba que no solo demuestra que Esqueff trabajaba junto a otras personas que oficiaban de captadoras de futuras víctimas, sino que también continuó desplegando este esquema e incluso luego de anunciar a sus víctimas más antiguas la imposibilidad de pagarles. Es decir que, ya caído en desgracia, siguió captando ahorristas".

Un mínimo

Según los denunciantes, la colocación para acceder a la inversión era de USD 1000 y, como sostuvieron los abogados querellantes, no eran grandes inversores sino ahorristas que depositaban de los 1.000 iniciales a un máximo promedio de u$s 55.000.

En septiembre de este año uno de los damnificados comentó a La Capital que se sentía “ engañado y estafado. No me di cuenta hasta que toda la impostada transparencia en su operatoria de negocios no pudo ser respaldada por documentación alguna. Sus ostentaciones permanentes y su apariencia de hombre de negocios no eran más que un montaje armado para engañarme. No cumplió con lo prometido y a partir de un determinado momento directamente dejó de pagarme", y conceptos similares expuso en su denuncia.