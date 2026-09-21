Una mujer denunció que a primera hora del lunes su casa fue blanco de un ataque. Horas antes, a metros de distancia, ocurrió el crimen de Ian Guevara

Balacera contra una casa de la zona sur, a metros de donde el sábado fue asesinado un adolescente.

Una vivienda de la zona sur de Rosario fue blanco de una balacera ocurrida a primera hora del lunes. El hecho fue a metros de donde la madrugada del sábado había sido asesinado de un tiro un adolescente de 14 años.

Cerca de la 1 del lunes una mujer de 36 años denunció que su casa de Crotone al 1100, barrio San Martín Sur, fue atacada a tiros. Contó a la policía que estaba dentro de la vivienda cuando escuchó los disparos y se arrojó al piso para ponerse a resguardo.

De acuerdo a las evidencias recolectadas en el lugar, el ataque se llevó a cabo con al menos dos armas de fuego. En los alrededores de la vivienda baleada los peritos hallaron 11 vainas calibre .22 y 2 de calibre 9 milímetros.

Balacera a metros de la escena de un crimen

Un testigo aseguró que vio a un grupo de chicos "de baja estatura" que huyeron a las corridas después del ataque. Por el momento es materia de investigación si fueron los autores de la balacera o si se eran jóvenes que intentaron resguardarse.

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El hecho ocurrió a pocos metros de donde el sábado había sido asesinado Ian Guevara, de 14 años. El adolescente, oriundo del lindero barrio Las Flores Sur, fue hallado debajo de un árbol el sábado al amanecer con un disparo en el tórax.

Una versión publicada por La Capital indica que el chico estaba en una fiesta en la zona de Crotone y Ulises cuando se desató un conflicto entre dos grupos. La víctima, de acuerdo a este relato de un vecino, estaba con jóvenes que se retiraron de la juntada y minutos después fueron corridos a tiros.