Condenado por traficar drogas desde Bolivia a la Argentina

El Tribunal Oral de Salta condenó a 5 años y 6 meses de prisión a un hombre por transporte de estupefacientes. Los jueces hicieron lugar a lo solicitado por los fiscales Francisco Snopek y Carlos Amad, que también contemplaron como parte de la pena una multa dineraria e inhabilitación por el término de la condena.

El hecho juzgado ocurrió el 27 de abril pasado cuando personal del Escuadrón 54 "Aguaray" de Gendarmería Nacional efectuaba un control preventivo sobre la ruta nacional 34 en esa localidad de Salta. Al verificar un colectivo que cubría el trayecto Santa Victoria Este -Tartagal hicieron descender a la totalidad los pasajeros y se advirtió que en la bodega del vehículo habían quedado dos bolsos negros que no fueron reclamados por nadie. En su interior se hallaron prendas de vestir y 27 panes de marihuana que pesaron 43,165 kilos.

Sin pertenencias

Al efectuar un control de documentación sobre los pasajeros, llamó la atención que uno de ellos, identificado como Cristóbal Salas, no llevaba ninguna pertenencia. Tras ser requisado, se le encontró una billetera con 1.960 pesos y un DNI a nombre de otra persona. En ese momento, la guarda del colectivo indicó que Salas no se encontraba con el resto de las personas al emprender el viaje, que en un momento indicó que la bodega estaba abierta y que no tenía pasaje por lo que Salas fue apresado.

La pericia química sobre la marihuana secuestrada determinó que tenía una alta concentración y que los 27 paquetes poseían más de 230.000 dosis umbrales.

En los alegatos, los fiscales detallaron de manera minuciosa y exhaustiva los elementos probatorios obtenidos, de donde surge que la maniobra desplegada por el imputado tenía como finalidad el transporte de la droga por nuestro país desde Bolivia.

Para los fiscales el imputado tenía pleno conocimiento del hecho ilícito que estaba llevando a cabo y por el que había sido contratado, ya que se pudo determinar, luego de efectuarse la pericia informática en el celular que se le secuestrara, la existencia de fotos de envoltorios, tipo ladrillos, que contenían una sustancia que aparentaba ser marihuana.

El juicio estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Salta que resolvió condenar a Salas a la pena de 5 años y 6 meses de prisión en calidad de autor del delito de transporte de estupefacientes, conforme fuera solicitado por la fiscalía.