Cómo se dio el operativo de seguridad que no detectó una bandera de Los Monos

El partido homenaje a Maximiliano Rodríguez terminó, pero las repercusiones sobre la exposición de una descomunal bandera con mensaje por parte de la banda de Los Monos no cesan. El día después de que la fiscal regional María Eugenia Iribarren ordenara un allanamiento en el estadio Coloso Marcelo Bielsa en busca de una bandera de 40 metros por 40 que no pudo ser encontrada, en redes sociales se viralizó que el sábado en inmediaciones de la cancha hubo al menos un puesto de venta de remeras con la misma estampa de la bandera que Los Monos desplegaron en medio del espectáculo. No sólo hubo bandera sino también merchandising.