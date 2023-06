Pablo Javkin aseguró que la bandera de Los Monos en la despedida de Maxi Rodríguez fue "una provocación"

"Evidentemente estaba estudiado", señaló el intendente de Rosario, y advirtió: "No es algo que se hace en cualquier lado, no tiene un tamaño menor"

"Es una provocación directa, sin duda, justo se puso una bandera e inmediatamente apareció otra, evidentemente estaba estudiado, en eso creo que tiene que ser muy rápida la intervención, no es algo que se hace en cualquier lado, no tiene un tamaño menor ", destacó.

"Evidentemente no es algo que se moviliza fácil con lo cual debe ser posible detectar" , explicó Javkin, en un breve contacto con la prensa en la presentación del plan de seguridad para Santa Fe que hicieron Patricia Bullrich y Carolina Losada en Rosario, y agregó: "En algún momento se movilizó y se movilizó hacia el estadio y se ingresó, está claro que la gran mayoría de la gente que la movilizó no tenía idea del contenido ".

La bandera fue desplegada cuando los invitados a la despedida de Maxi, incluido Lionel Messi, subieron a una tarima y posaron para el enjambre de fotógrafos que cubrieron para medios de todo el mundo el evento. Las figuras que participaron del evento no la advirtieron porque el "trapo" de grandes dimensiones fue desplegado a sus espaldas.

>> Leer más: Allanaron el estadio de Newell's en busca de la bandera de Los Monos

Al cabo de la fiesta, las redes sociales se hicieron eco de la aparición de la bandera y explicaron su oscuro contenido: las tres figuras que pintadas en el lienzo son un un mono con anteojos, que representa a Ariel "Guille" Cantero, líder de Los Monos; un toto, por Carlos Damián "Toro" Escobar, y un pollo, por Leandro "Pollo" Vinardi.

La investigación judicial, que lleva adelante la Fiscalía de Flagrancia por orden expresa de la fiscal general de Rosario María Eugenia Iribarren y estuvo a cargo del personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Pese al gran despliegue policial, en el interior del estadio de Newell's no se halló el "trapo".

coloso.jpg

En ese sentido, destacó el allanamiento que se llevó adelante en el Coloso Marcelo Bielsa y que dio resultado negativo, la bandera no se encontró. "Fue muy correcto el operativo, muy bueno que haya habido una reacción tan rápida, si no pudo ser inmediata el sábado que quizás hubiera sido lo ideal lo mejor es que se de rápido", afirmó Javkin, y detalló: "Es un desafío muy contundente, muy claro, una alusión muy directa, y no puede quedar impune, no sólo en términos de mensaje que se quiso dar sino en quiénes participaron de la elaboración de la bandera".

"Espero que los resultados del allanamiento permitan determinar cómo fue el procedimiento", enfatizó.

El lado oscuro de la fiesta de Maxi

Javkin negó que la aparición de la bandera haya empañado la despedida de Maxi Rodríguez. "Rosario es muchas cosas, tiene cosas malas como la bandera y también otras maravillosa como la que vivimos el sábado a la noche. Creo que a todos nos sorprendió el grado de madurez, de respeto con dos jugadores identificados con Central, aplaudido uno y ovacionado el otro en la cancha de Newell's, eso es algo lindo que hemos logrado".

"Creo que esto tiene que ver con lo grande del logro y con esa generación, eso hay que decirlo, tenemos una generación de jugadores que representan esta forma de ver el fútbol y la vida", enfatizó Javkin, quien destacó el posteo que hizo Maxi de una foto con Ángel Di María y la leyenda "Ganó la PAZ, ganó el Fútbol, ganó Rosario" y que refleja el espíritu del evento.