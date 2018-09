Colombiano especialista en asaltos en countries

Interviene en esta causa la UFI Nº1 Descentralizada de Pilar.

Un sujeto de nacionalidad colombiana que lideraba una banda a la que se le atribuyen varios asaltos a casas ubicadas en countries y barrios cerrados de la zona norte del conurbano bonaerense fue detenido en las últimas horas por la Policía bonaerense.

El delincuente, de 31 años, fue sorprendido en una agencia de autos usados de la localidad bonaerense de Wilde cuando pretendía cambiar dos de los rodados empleados por la banda en los robos.

Fuentes policiales indicaron que la banda renovaba sus rodados cada dos o tres semanas y señalaron que los vehículos fueron identificados gracias a los videos de cámaras de seguridad.

El colombiano está acusado de liderar la banda que robó al menos cuatro viviendas en barrios cerrados y countries de la zona norte del conurbano, aunque no se descarta que esté involucrado en más hechos.

La investigación y la detención fueron realizadas por efectivos de la Sub DDI Pilar, con el apoyo de la Jefatura Departamental Local y la Distrital.

El sujeto fue apresado cuando pretendía cambiar los dos autos usados en los hechos en una agencia de compra y venta de vehículos ubicada en la calle Mitre 6600 de la localidad de Wilde, partido de Avellaneda.

"La banda compraba los rodados en este lugar, los usaban dos o tres semanas para concretar los robos y después los volvían a cambiar. Al parecer era una metodología usada en los últimos tiempos para despistar", informaron las fuentes.

El sospechoso fue seguido discretamente y detenido en la concesionaria de autos usados.

En el operativo, la policía incautó un Fiat Siena y un Peugeot 408, ambos grises, que fueron usados para los asaltos y que resultaron identificados en las cámaras de seguridad de los barrios y también de los peajes de la zona norte.

Según se informó, esta organización tenía como modalidad violentar los alambres perimetrales, ingresar a los barrios cerrados y robar en las casas sin la presencia de sus moradores, aunque en algunas ocasiones ingresaban con gente en su interior.

De acuerdo con la investigación, la persona detenida está sospechada de robar en un country de Escobar y en tres ocasiones en otro de Pilar. Sin embargo, la pesquisa no descarta que se le puedan imputar más hechos.

Interviene en esta causa la UFI Nº1 Descentralizada de Pilar.





