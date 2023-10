Claves para entender la trama que enfrenta a fiscales del MPA en Rosario

Para solventar la acusación contra Edery, y su vínculo “inapropiado”, los fiscales se valieron de una serie de chats que se ventilaron en la audiencia y que fueron interpretados por el fiscal de la Agencia como “parte de su vida privada”. Tras lo expuesto de la audiencia del día 20 de septiembre, Socca y Moreno formularon denuncias contra Edery “por los canales correspondientes”, como explicaron en rueda de prensa el viernes 22 de septiembre.

image (1).jpg Matías Edery, el fiscal en el ojo de la tormenta.

Las denuncias fueron canalizadas ante el auditor del MPA Leandro Mai. El mismo que recibió un descargo escrito y espontáneo por parte de Edery. Mai se inhibió de intervenir al considerar que se está frente a “una falta grave” que excede su competencia y dejó el proceso administrativo en manos de senadores y diputados de la Comisión de Acuerdos. Lo que está al desnudo es un fuerte enfrentamiento, en términos penales pero también emocionales, entre estos fiscales.

Natalia BumBum Salinas

Según explicaron hace una semana los fiscales Socca y Moreno, BumBum era una vendedora de drogas de barrio Tablada de 33 años que operó como “informante” de Edery y que por este motivo fue ejecutada a balazos la tarde del miércoles 10 de febrero de 2021 en inmediaciones de Vera Mujica y Rueda. En el mismo ataque fue asesinado Diego Alberto Maldonado, un remisero de 34 años ajeno a cualquier conflicto. El abogado penalista Leopoldo Monteil le aportó información al fiscal Moreno respecto al presunto vínculo que BumBum mantenía con Edery y eso fue volcado por Moreno en la denuncia realizada ante Mai. Los acusadores también han indicado que Edery participó de la investigación por el asesinato de BumBum Salinas.

Mariana Ortigala

Socca y Moreno sostienen que más allá de que Ortigala fuera “testigo protegida” en la causa Alvarado ese beneficio debió cesar al terminar el juicio que terminó en condena de prisión perpetua contra Alvarado en junio de 2022. Indicaron que el intercambio de información pudo haber tenido una contraprestación que la beneficiara en un proceso judicial. Los fiscales acusadores dicen: "En años de investigación a Los Monos no encontraron lazos para imputar a Ortigala. Nosotros en solo tres meses le encontramos 14 propiedades que no puede justificar".

>>Leer más: "Ortigala no es una testigo protegida, sino una narco protegida"

Ante esto Edery dijo a La Capital: “Es un planteo tendencioso y agarrado de los pelos. También los fiscales que me denuncian investigaron a facciones de Los Monos y tampoco encontraron mérito para imputar. Además de las investigaciones que señalan participamos doce o trece personas haciendo análisis criminal sobre Los Monos y en esa estructura en que nosotros nos detuvimos jamás apareció Ortigala en algún teléfono o en alguna comunicación sin que lo notificáramos como es debido y lo expliqué en el descargo. Nosotros investigamos los vínculos ligados a Los Monos muy relativos a la dinámica de la barra de Newell’s, a grupos que peleaban en situaciones muy violentas en la ciudad, con extorsiones y balaceras por órdenes que impartía Guille Cantero. Y como dijo ella, esa evidencia nunca apareció. En las células de estos grupos participó incluso en parte Socca y nunca apareció Ortigala. No se puede inventar la evidencia”.

Lorena Córdoba

Es la viuda de David Perona el “rey del juego clandestino” en el oeste de la provincia. Para los acusadores es otra mancha en el contexto de un vínculo impropio con una persona que era investigada por Edery y que también era investigada por Socca y Moreno. Ambos fiscales indicaron que ventilaron chats de las investigadas con el fiscal Edery porque debían fundar la peligrosidad procesal ante el pedido de medida cautelar. Plantean que tanto Ortigala como Córdoba podían entorpecer la investigación a partir de que tenían relación con un fiscal. Dijeron que al hacer eso no se entrometieron en la vida privada de Edery. En la rueda de prensa posterior a la finalización de la audiencia por extorsiones a las agencias de loterías, los Socca y Edery plantearon que “estaban denunciando un vínculo ilegal con personas que Edery tenía que investigar. Un vínculo impropio”, dijeron aquel viernes 22 de septiembre.

“Lorena Córdoba no fue imputada en la causa nuestra sino en Rafaela. Estuvimos presentes en su declaración porque sus dichos podían tener relación con causas nuestra. Como sus dichos no se pudieron acreditar con otras pruebas, no tuvo relevancia para nosotros. Imagino que me lo pregunta por una captura de pantalla de una conversación mía con Lorena Córdoba. En mi descargo eso está largamente explicado de cómo se dio. Con las respuestas de ella en la misma audiencia queda claro por qué no hubo nada indebido y por qué nosotros no pudimos aprovechar su testimonio en nuestra investigación”, replicó Edery respecto a su vinculación con Córdoba.

Respecto al reproche sobre si realizó algo impropio o reprochable, Edery respondió: “Estoy convencido de que no, no hice nada que amerite una sanción, ninguna falta y mucho menos algo fuera de la ley. Si una cuestión que tiene ver con mi vida privada ventilada con evidente mala fe puede ameritar una sanción será una decisión a tomar por quienes me juzguen. Si una acción privada de una persona en el ámbito de la intimidad que fue vulnerada de modo arbitrario puede dar lugar a una sanción es un análisis que debe hacerse. En el marco del Estado de Derecho, las acciones privadas no tendrían que tener una consecuencia disvaliosa”, explicó Edery a este diario.