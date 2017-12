Charla con un policía luego de un crimen

El bolichero Diego "Tarta" Demarre agonizaba con el cuerpo destrozado a balazos cuando el sargento Juan José "Chavo" Maciel, condenado en un abreviado por sus servicios informativos a la banda, mantuvo una conversación con Ramón "Monchi Cantero" Machuca, procesado como uno de los jefes de Los Monos. De los registros telefónicos surge que 20 minutos después del ataque a Demarre, "Monchi" llamó al "Chavo" y le ordenó: "Fijate si te enterás de algo de cómo está Demarre. Está en el hospital ya". Unos minutos después el sargento lo llama a "Monchi". Tras pasarle una suerte de parte médico quiere saber si Demarre, que había estado dentro del boliche de Villa Gobernador Gálvez donde mataron a Claudio "Pájaro" Cantero un día antes, actuó como "el entregador" de "Pájaro":



"Monchi": —Decime.

"Chavo": —Está más allá que para otra cosa, siete le dieron.

—Listo

—Está listo prácticamente ehhh.. ¿cómo es? ¿Qué lo llamo o algo ese día?

—Sí.

—¿ Lo hizo ir para allá? Que hijo de mil putas ese Tartamudo.

—Sí, él estaba ahí adentro.

—Mirá... ¿qué, vos decís que lo entregó, che?".

—Sí.

—Listo, dale nomás no yo (no se entiende lo comentado) no sabía nada, se hace el oscuro ¿viste?

—Dale, después más tarde a la noche si querés nos cruzamos y hablamos.

—Dale "Monchi", quedate tranquilo, cualquier cosita me chiflás.