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Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen

Silvina, hermana de la joven asesinada, valoró esas declaraciones que complican la situación de los tres acusados por el crimen

9 de octubre 2026 · 12:44hs
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Ivana Garcilazo fue asesinada el 30 de septiembre del 2023

Ivana Garcilazo fue asesinada el 30 de septiembre del 2023, luego de un triunfo de Central ante Newell’s.
Silvina Garcilazo

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

Silvina Garcilazo, hermana Ivana, durante el cuarto intermedio en la audiencia de este viernes

El juicio por el crimen de Ivana Garcilazo avanzó este viernes con los testimonios de quienes estuvieron con los tres acusados en los momentos previos al homicidio, aquella noche del 30 de septiembre de 2023.

Silvina Garcilazo, hermana de Ivana, aprovechó un cuarto intermedio en la audiencia de hoy para manifestar su satisfacción por la marcha que está teniendo el debate en el que Damián Reinfenstuel, Ariel Cabrera y Juan Massón son juzgados como responsable por la muerte de la hincha de Central. Para los tres, Fiscalía pidió 30 años de cárcel.

Los testigos que declararon hoy fueron quienes compartieron un asado con los tres acusados en la noche en que se jugó el clásico rosarino. Tras la finalización del partido entre Newell's y Central en el Gigante, Reinfestuel, Cabrera y Massón se fueron del lugar y luego aparecieron en la zona de Montevideo y Lagos, donde, según la acusación de la Fiscalía, atacaron a Ivana a piedrazos mientas la víctima iba en moto y la mataron.

Qué valoración hace la familia de Ivana Garcilazo

En declaraciones periodísticas durante el cuarto intermedio en la audiencia, Silvina contó: "Estamos tranquilos y con fe. Hasta ahora, en el juicio viene sucediendo todo lo que nos habían advertido que sucedería. Hoy declararon las personas que comieron un asado con los acusados".

>> Leer más: Crimen de Ivana Garcilazo: empezó el juicio y la Fiscalía pidió 30 años para los tres acusados

"Los testigos declararon que en el asado consumieron alcohol y drogas, y que al final del partido los acusados estaban muy enojados (con el resultado) y que iban a salir a buscar a alguien para pelear. Algo impactante fue lo que dijo uno de los testigos que estaba con ellos, quien les advirtió: 'che, no sean boludos, que si matan a alquien se van a comer 30 años de cana'", y de hecho eso fue lo que pasó", sostuvo.

Silvina Garcilazo, hermana Ivana, durante el cuarto intermedio en la audiencia de este viernes

Silvina Garcilazo, hermana Ivana, durante el cuarto intermedio en la audiencia de este viernes

Pedido de disculpas a familia Garcilazo

Silvina contó que los testigos que declararon hoy "no eran amigos de los imputados, sino que lo eran del hermano de uno de los acusados. Dijeron que fueron engañados por los acusados. Les dijeron que estaba todo resuelto, que todo estaba en manos de los abogados, cuando la Justicia ya había difundido las imágenes de los asesinos. De hecho, hoy nos pidieron disculpas por haber demorado tanto en declarar en aquel entonces".

"Creemos que son sinceras sus disculpas, porque se pusieron a disposición de la Justicia apenas se enteraron de que eran mentiras todo lo que les iban diciendo los imputados. Les mentían para que no vinieran a declarar y ganar tiempo", sostuvo.

>> Leer más: Cómo fue el crimen de Ivana Garcilazo: más de un año esperando justicia

"Los testigos estuvieron con los imputados antes y durante el partido. Cuando terminó, los imputaron se fueron, organizándose para ir a buscar pelea en la calle", subrayó Silvina.

Silvina también fue consultada sobre la declaración que brindó Reinfestuel en el inicio del juicio, cuando se declaró inocente y dijo que no había arrojado ninguna piedra.

"Sentí una mezcla de indignación y gracia -afirmó Silvina-. Reinfestuel arrancó su declaración orando para que Dios ilumine su inocencia. Adujo que tenía problemas de visión y que por eso no habría podido tirar piedras. Dijo que no ve bien, pero en el video en el que se lo ve al taxista increpándolo, al acusado se lo ve enviando mensaje con su celular a la altura de la panza. Es absurdo todo lo que dijo".

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