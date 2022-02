Aumentan las estafas a través de sitios de compra y venta por internet

Por María Noel Do

Las estafas informáticas no paran de crecer ni de encontrar nuevas formas para su efectiva ejecución. En esta oportunidad, la simple venta de un sillón a través de Market Place se convirtió en un caso más para estar alertas a la hora de realizar una transacción por internet .

Tal es la veracidad de quienes se encargan de hacer la suplantación de identidad (conocida como spoofing), que las estafas no recaen solamente en adultos mayores o personas con poco conocimiento de las nuevas tecnologías.

A principios de mes, La Capital alertaba sobre el robo de datos a través de una supuesta “gestión de clave de depósito", que no es más que el cambio de contraseñas realizado por la propia víctima desde su dispositivo móvil. Pero el robo de claves y contraseñas referido al home banking no es el único tipo de estafa virtual por estos días.

Dónde vender y comprar debería ser más fácil



Durante la pandemia crecieron los fraudes en las transacciones de compra y venta por internet. Se trata de tiendas virtuales en las que es "muy fácil" publicitar el producto que se desea vender, así como contactarse entre vendedor y comprador para finalizar la transacción "sin intermediarios".

En la página oficial del gobierno nacional, Argentina.gob.ar, recomiendan sitios a través de los cuales "conviene arrancar" a la hora de vender o comprar de manera virtual. WhatsApp Business, Tienda Nube, Wix o Mercado Shops, Mercado Libre, OLX, Facebook Marketplace, Go Shop, e Instagram son algunas de las opciones supuestamente seguras. "Todos funcionan como una vidriera para tus productos y, lo más importante, no requieren que inviertas en desarrollo y diseño web porque son plataformas que ya están desarrolladas, tienen integrados los servicios de empresas logísticas para que ofrezcas tus envíos y distintos medios de pago seguros", recomiendan desde la web nacional.

Sin embargo, no paran de aumentar los casos de robos o estafas en estas plataformas. Gabriela es ingeniera y puso en venta su sillón a través de Market Place de Facebook. Distintos usuarios de la red social la contactaron por mensaje privado, hasta que dio con una persona que estaba realmente interesada en el futón. Para cerrar los detalles de la compra, le pidieron su número de teléfono y CBU, y le enviaron un comprobante de transferencia.

Pero los estafadores le agregaron un cero más al monto, 120 mil pesos.

Así que no solo le solicitaron a Gabriela que devuelva el resto del dinero erróneamente transferido, sino que le dijeron que a través de una empresa de fletes llamada "4 Hermanos" iban a pasar a retirar el sillón esa misma tarde. "Por suerte mi marido es diseñador gráfico y se dio cuenta de que el comprobante online estaba retocado, sino yo caía como una chorlita", cuenta. "Nosotros compramos un montón de cosas online, desde juguetes para los chicos hasta las rejas de la pileta. Además, llamé a la supuesta empresa de fletes, que realmente existe, pero el dueño me dijo que no tenía nada que ver y que en otra oportunidad les pasó de quedar vinculados a una compra falsa por internet".

recibo fraude.jpeg El comprobante apócrifo entregado a la victima de una estafa en la compra y venta online.

El fiscal Matías Ocariz, jefe de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio, explicó que se vienen dando muchos casos similares desde el inicio de la pandemia. "Recibimos entre diez y doce denuncias diarias sobre estafas virtuales. Un ejemplo es que, llegado el momento de la compra, se suele enviar un comprobante con un monto superior. La maniobra consiste en realizar un debin, autorizar la transferencia en un simple click, y listo", explica.

Esta estrategia se volvió más conocida y ya no es tan sencilla de efectivizar, pero según el fiscal tuvo un auge importante. El débito inmediato es una forma de pago digital que debita un monto de una cuenta de manera inmediata solicitando una autorización previa. El débito se realiza en el momento y no hace falta utilizar datos de la cuenta o la tarjeta. Solo se asocia a una cuenta donde se van a recibir o hacer los débitos sin ningún costo.

"En otros casos suele llamar un supuesto empleado del banco, que detecta una transferencia por un monto elevado o diciendo que se detectó un error, cosa que también es parte de la estafa", y añade que hay que extremar los controles a la hora de comprar y vender por internet. "Lo ideal es usar páginas certificadas, donde uno puede estar seguro, comparar los precios que ofrecen en el caso de que sea muy por debajo, o dudar si están apurados para pasar a retirar el objeto. Hay que mirar muy bien los comprobantes enviados y no dar datos personales de más", destacó el fiscal.

Desde la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario informaron que el consumo y compraventa electrónica viene registrando importantes subas desde el 2020. Durante el año pasado y lo que va del verano, se han recibido 115 denuncias de estafas en compras por internet, según indicó el área Comercial de la Oficina de Defensa al Consumidor.

El 48 por ciento corresponde a estafas por compraventa de productos o servicios a través de las redes sociales: Facebook e Instagram, principalmente.

Otro aspecto que tomó relevancia en el período vacacional fue la estafa a la hora de alquilar una propiedad temporaria por las redes sociales. La Oficina del Consumidor recibió 82 consultas, asesoramientos y reclamos. Casi la totalidad de las denuncias recibidas mencionaron a la plataforma Market Place como el sitio donde vieron el aviso de alquiler.

Por tratarse de un delito, hay que hacer la denuncia en fiscalía o centros territoriales de denuncias, y comunicarse con Defensa del Consumidor para asesorarse en los trámites.

Qué precauciones se pueden tomar

Se pueden tomar algunas precauciones a la hora de realizar la transacción y evitar estafas: solicitar nombre, apellido y CUIL del comprador. Se pueden verificar los datos en la página del Banco Central y constatar que coincidan con quien dice ser esa persona.

Recién cuando se pueda verificar la identidad de quien hizo el contacto para la operación, se podrán pasar los datos y CBU. Una vez realizada la transferencia, en algunos detalles como la hora de transferencia o el monto o número de cuenta del ticket virtual se puede chequear la veracidad de la transacción.

Desde Mercado Libre indican que contactar por fuera de las plataformas a los vendedores o compradores puede ser riesgoso. Recomiendan usar los canales de mensajería que las mismas plataformas ofrecen, y no compartir datos personales ni de las tarjetas de crédito o débito por e-mail, teléfono ni mensaje de texto.

En los casos de plataformas como Market Place o Instagram, se puede verificar que el perfil del usuario no sea falso o creado recientemente.