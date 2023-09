Capturaron a un líder de la banda de Los Cambichos, prófugo desde junio

Insaurralde había sido detenido por el homicidio de José Ramón Casco, un crimen que ocurrió el 20 de octubre del 2015 en Moreno al 6400 del barrio La Granada. Allí, según se determinó en su condena, Insaurralde junto a dos personas abrieron fuego en el frente de la vivienda de Casco, quien sufrió heridas de bala y murió horas después en el Hospital Roque Sáenz Peña. Esta pena cumplió hasta el mes de junio pasado, cuando pasó a estar prófugo —no fue aclarado si se fugó o no regresó de una salida de prisión— y el juez Hernán Postma firmó su pedido de captura.

Ante esta situación, según el parte policial del arresto, los uniformados pidieron refuerzos y llegó un tercer patrullero. Entonces ingresaron y encontraron a Insaurralde junto a otro hombre escondidos detrás de un modular. A Ranita le incautaron una pistola Bersa calibre 9 milímetros con 17 municiones y dos cargadores mientras que el otro detenido, Samuel Horacio M., de 23 años, tenía un arma pequeña calibre 6.35. El acta policial refiere que en ese momento las dos mujeres y otro hombre trataron de impedir la actuación policial y arrojaron piedras y muebles a los efectivos, por lo que también fueron detenidos.

Cuando los efectivos superaban esa batahola e iniciaban el traslado hacia la seccional 21ª, en bulevar Oroño y Batlle y Ordóñez una mujer y un hombre a bordo de un automóvil Volkswagen Take Up amenazaron a los efectivos a los gritos: “Somos del Esteban Alvarado, ya van a tener novedades de nosotros”, dijeron. También terminaron detenidos. Además de M., los detenidos en la recaptura de Ranita fueron Luis Alberto A., de 45 años, Viviana Beatriz C., de 37, Mónica Beatriz A., de 44, y Jonatan Andrés M., de 35 años. En total fueron incautados ocho celulares y se abrió una causa por tenencia y portación ilegal de armas, resistencia a la autoridad, entorpecimiento de la actuación policial y amenazas coactivas.

En octubre de 2010 comenzó a tomar notoriedad la existencia en barrio Las Flores, al sur de la avenida Circunvalación, de una gavilla conocida como los Cambichos, con menciones en al menos media docena de homicidios. El primero fue el de Juan Carlos Obregón, un ex barra brava de Newell's en épocas del asesinado Roberto “Pimpi” Caminos, que tenía 47 años cuando tres balazos terminaron con su existencia en un basural de Platón y San Martín. Obregón, aún después de muerto, figuró varios meses en la lista de 116 hinchas de Newell's que no podía ingresar al Coloso del Parque.

Los vecinos definían a los integrantes de la gavilla como “rastreros”, es decir sin códigos y de atrevidos. Decían que se dedicaban a arrebatar y a robar a sus vecinos, a cobrar peaje a todo el que pasara y a mejicanear a los vendedores de drogas de Las Flores y La Granada. "Se creen que son dueños del barrio. Por ahí pasan en sus motos y te disparan por puro divertimento. Y si los enfrentás, te tenés que ir porque donde te encuentran te balean", contaban. La banda atemorizó al barrio durante unos seis años.

Ranita fue el último de los sindicados líderes en caer detenido. Fue en un operativo de Gendarmería Nacional del 2 de febrero de 2017 en una colectora de Circunvalación a la altura del barrio 17 de Agosto. La por entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo anunció en su cuenta oficial de Twitter como un operativo de relevancia en la lucha contra el crimen. Lo buscaban por el crimen de Casco y por un intento de homicidio de cuando era menor. Además tenía fama de tiratiros ligado a la banda de Los Monos.

Insaurralde fue imputado entonces como coautor del homicidio de Casco. Según la acusación, el 20 de octubre de 2015 a las 20.10 Lucas F., un adolescente apodado "Luquita", manejaba una Honda Wave color negro en la que además iban Agustín Gonzalo "Bolita" Acosta y Ranita. La moto se detuvo frente a una casa de Balcarce al 6400 donde Casco conversaba con uno de sus hijos.

Los acompañantes de la moto se bajaron y realizaron una descarga de disparos con armas calibre 9 milímetros y 11.25. Mientras su hijo alcanzaba a refugiarse, uno de los proyectiles le atravesó el abdomen a José, que cayó malherido. La víctima se arrastró hasta el ingreso de la casa y le balbuceó a un familiar: "El Agustín me pegó un tiro, iba con Ranita, llevame al médico por favor". Una hija y su yerno lo trasladaron al hospital Roque Sáenz Pena, pero falleció por una hemorragia abdominal.

Los vecinos dijeron que se trataba de "sicarios descontrolados que vivían para matar gente". Bolita, en tanto, era hijo del sindicado integrante de Los Monos César "Bola" Marchetti. Aunque también fue detenido e imputado como coautor del homicidio, murió aquejado por leucemia en noviembre de 2017.

En junio de 2019, Insaurralde aceptó su responsabilidad en un procedimiento abreviado. El fiscal Florentino Malaponte y la defensora Luisa Cañavate acordaron una pena de 10 años y 8 meses de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Esa pena se unificó con una previa que tenía Ranita por una tentativa de homicidio en 2012, por la que había sido condenado a cinco años y cuatro meses. Del convenio surgió entonces una pena única de 13 años de prisión que dictó el juez Ismael Manfrín.