Caen por asociación ilícita un líder y otros presuntos miembros de la banda Los Menores

Lisandro "Limón" Contreras fue apresado en Tigre. La violenta gavilla está mencionada en la pesquisa por el crimen de Pillín, vinculación aún no comprobada.

En el procedimiento de la PFA, coordinado entre los fiscales santafesinos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), además fue detenida una mujer sindicada como pareja de Limón y cuya situación procesal se estaba por definir anoche. En principio se estima que Contreras será trasladado a Rosario en las próximas horas para ser imputado por integrar una asociación ilícita. No obstante no se puede descartar que su detención pueda arrojar alguna pista sobre lo que hasta ahora no puede superar el umbral del rumor en lo referido al crimen de Pillín.

Los allanamientos en Rosario se ejecutaron en domicilios de Alippi al 9000 y al 8000, Felipe Moré al 3500 y 3100, Solís al 1700, Deán Funes al 3600, Cisneros al 5900, White al 7600, Vélez Sarsfield al 500, Santa Fe al 4600 y Colón al 3900. Por su parte, en Funes se requisó una casa en Correa al 3600. Desde la Fiscalía Regional 2 del MPA se indicó que se secuestró múltiple material balístico, celulares que fueron enviados a peritar a un laboratorio forense, dispositivos electrónicos de almacenamiento, fichas de casino clandestino, diversas armas de fuego, vehículos y motos.

Además de Contreras fueron detenidos Emanuel C., Jorge F. y Ornela D. Todos serán llevados a audiencia imputativa por asociación ilícita en los próximos días. Asimismo aún hay personas que siguen prófugas y buscadas.

Mencionados

La banda Los Menores fue mencionada en diversas investigaciones por su actividad criminal en un sector del extremo oeste rosarino con epicentro en el barrio 7 de Septiembre y un radio de acción zona que incluye barrios como La Bombacha, Emaús, Stella Maris y Hostal del Sol. Una serie de hechos de violencia armada en esos lugares de Rosario los empezó a poner primero en boca de los vecinos y luego comenzaron a ser mencionados por investigadores de diversos hechos de violencia.

Los primeros episodios hablaban de una gavilla de narcomenudeo que estaba metiendo miedo en esos lugares. En septiembre del año pasado fueron mencionados en la imputación de un policía que trabajaba en la subcomisaría 21ª al que acusaban por ir a cobrar a un búnker de drogas de la zona. El uniformado había sido incriminado por un muchacho que había logrado escapar de una situación en la que un grupo de chicos aludido como “Los Menores” habían intentado matarlo porque no quería vender drogas para ellos.

Durante 2023 la gavilla fue mencionada en las investigaciones de los homicidios de David Nain Núñez, ocurrido en agosto de ese año en Juan B. Justo al 7900; el de Ángel Acuña, el 13 de septiembre en su casa de José Ingenieros al 8600; el de Sofía Archilasqui, frente a su casa de Maradona al 800 bis, el 7 de noviembre; el de Lorena Itatí Vega en su casa de Juan B. Justo al 8600 el pasado 12 de noviembre, y un día más tarde, el 13 de noviembre, el de Marcelo Alejandro Padial, cuando circulaba en su camioneta por Juan B. Justo al 8100. También se había hablado de ellos en el marco del doble crimen del suboficial Ricardo Héctor Medini y Sergio Adrián Jones en un cantobar de Juan B. Justo al 8400.

“A estos pibes los conocen como la Banda de los Menores y venden para Matías Gazzani, que es del 7 de Septiembre pero vive en Puerto Madero”, contó un año atrás a este diario un vecino de la zona cuando mataron a Acuña. Con el avance de la causa los investigadores confirmaron que detrás del crimen había una banda manejada por ese hombre, también con pedido de captura y sospechado como organizador de la gavilla en cuestión.

Durante este año Los Menores también estuvieron mencionados en las investigaciones sobre los cuatro homicidios de trabajadores escogidos la azar durante los primeros días de marzo. Sin embargo hasta el momento no trascendió evidencia que los conecte con esos crímenes. En cuanto al nexo de esta banda con el asesinato de Pillín y el Rana, fue el propio líder de la barra el que los puso en el radar unos días antes cuando los nombró en una entrevista concedida a un diario porteño: “Los Menores se quieren quedar con parte de la ciudad”, sostuvo Bracamonte en esa ocasión.

Allanamientos

Horas antes de la detención de Limón Contreras, la novedad sobre esta se había producido el viernes con 17 allanamientos en distintos domicilios del barrio 7 de Septiembre. Los procedimientos fueron requeridos por el fiscal César Pierantoni en el marco de una investigación por “múltiples delitos asociados al microtráfico de drogas”, tal como se da en llamar en la provincia a la venta minorista de drogas.

El operativo tuvo su origen en denuncias por narcomenudeo y tuvo entre sus resultados la detención de cuatro personas que serán imputadas, en principio, por tenencia de drogas para su comercialización. Además se secuestraron armas de fuego: una pistola Glock calibre 9 milímetros, dos revólveres Bersa calibre 32 y una pistola de esa misma marca calibre 22. También hallaron cartuchos de distintos calibres y dos kilos de marihuana prensada.